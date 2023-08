Galapagos start Fase 2-studie lupusbehandeling Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos is een Fase 2-studie gestart met GLPG3667, een potentiële behandeling voor systemische lupus erythematodes. Dit meldde het Belgisch-Nederlandse farmabedrijf maandagavond. "De GALACELA fase 2-studie is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multi-center studie om de werkzaamheid, veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en farmacodynamiek van GLPG3667 te evalueren bij volwassenen met actieve SLE", aldus Galapagos. Een eenmaal daagse orale toediening van GLPG3667 of placebo gedurende 32 weken wordt onderzocht bij ongeveer 140 volwassen patiënten met SLE, aldus het bedrijf. "Het primaire eindpunt is het percentage patiënten dat de SLE responder index (SRI)-4 respons bereikt in week 32", meldde Galapagos in een persbericht. Bron: ABM Financial News

