Olieprijs boven 80 dollar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gestegen. Bij een settlement van 80,10 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,3 procent duurder. De oliefutures kregen een boost in de Aziatische handel nadat het Chinese ministerie van financiën en de Chinese toezichthouder op de aandelenmarkt maatregelen introduceerden om de koopinteresse in aandelen aan te wakkeren, waaronder het halveren van een belasting op aandelenhandel en het beperken van de verkoop door grote aandeelhouders in bedrijven die niet genoeg dividend hebben uitgekeerd. Dit helpt om de vooruitzichten voor de vraag naar olie van een van 's werelds grootste olieverbruikers te verbeteren, zeiden marktkenners. Ondertussen kan tropische storm Idalia, die mogelijk zal uitgroeien tot zware orkaan, in de Golf van Mexico voor verstoringen zorgen, maar "het ziet er naar uit dat het meer een bedreiging voor de vraag zal zijn dan voor het aanbod", zei marktanalist Phil Flynn van The Price Futures Group. Afgelopen week verloor WTI nog terrein, na een winstreeks van 7 weken. De olieprijzen konden recent profiteren van de productieverlagingen door Saoedi-Arabië, die zeker tot eind september worden gehandhaafd. "We weten dat de vraag zal stijgen naar nieuwe records, ondanks de zwakke Chinese vraag. We weten ook dat de OPEC het aanbod beperkt zal houden om de prijzen op te drijven", stelde analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank. "Bijgevolg bevinden we ons in een structureel positieve prijsstelling, hoewel een buitensporige rally van de olieprijzen de inflatieverwachtingen en de verwachtingen voor renteverhogingen verder zou kunnen aanwakkeren", waarschuwde de analist. Bron: ABM Financial News

