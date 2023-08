Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 steeg 0,6 procent op 4.432,21 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 34.577,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,8 procent hoger op 13.693,16 punten.

Beleggers in New York halen maandag steun uit sterke sessies in Azië en Europa. Vannacht maakten de Chinese autoriteiten bekend per direct de belasting op aandelentransacties te halveren, terwijl de Chinese beurzen onder meer de margin-verplichtingen versoepelden.

De agenda is voor vandaag vrijwel leeg. De meeste aandacht zal deze week uitgaan naar de Amerikaanse cijfers over de inflatie en de werkgelegenheid.

Luc Aben, hoofdeconoom bij Van Lanschot Kempen, houdt rekening met een krappe arbeidsmarkt, maar die wel geleidelijk afkoelt.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag rond 4,24 procent, na een piek ruim boven de 4,30 procent een week geleden. De toespraak van Federal-Reserve-voorzitter Jerome Powell vrijdag tijdens het jaarlijkse symposium in Jackson Hole, leverden beleggers weinig nieuwe inzichten op.

In zijn toespraak waarschuwde Powell dat de inflatie weliswaar is afgenomen, maar nog altijd te hoog is. En mocht de economische groei robuust blijven, dan is dit een risico voor het bestrijden van de inflatie. En dus zijn verdere renteverhogingen niet uitgesloten, maar erkende Powell ook dat onzeker is hoe hoog de rente precies uit moet komen om de economie voldoende in toom te houden.

Volgens investment manager Friso Rengers van ING zetten de centrale banken simpelweg het beleid van de afgelopen 18 maanden voort.

Volgens marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank wordt "de kans op een snelle renteverlaging door de Fed nu wat kleiner ingeschat." De markt schat de kans op nog een renteverhoging in september nog altijd laag in, maar meer dan 50 procent verwacht momenteel wel een verhoging in november.

De euro/dollar noteerde maandagavond op 1,0809, terwijl een vat WTI-olie iets duurder werd op zo'n 80 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Ook de bedrijfsagenda is vandaag leeg.

Jabil bereikte een overeenkomst om zijn mobiliteitsactiviteiten te verkopen aan BYD Electronic in een deal die wordt gewaardeerd op ongeveer 2,2 miljard dollar. De aandelen werden maandag 9 procent duurder.

Diverse media berichtten dat 3M onder voorwaarden akkoord is gegaan met de betaling van 5,5 miljard dollar in een claim over de verkoop van ondeugdelijke oordoppen aan het Amerikaanse leger. Het bedrag dat 3M bereid zou zijn te betalen is ongeveer de helft van de 10 miljard dollar die het bedrijf volgens analisten mogelijk zou moeten betalen als de rechter tot een uitspraak zou komen. Het aandeel 3M reageerde positief op de berichtgeving en steeg 5 procent.

Aandelen van de Chinese autofabrikant Xpeng stegen 4 procent. Xpeng kondigde aan dat het Didi’s slimme elektrische auto activiteiten zal overnemen in een deal ter waarde van 744 miljoen dollar. Xpeng is van plan om in 2024 een geheel nieuw merk voor elektrische auto’s te lanceren, dat momenteel wordt ontwikkeld onder de projectnaam 'Mona'. Het bedrijf wil onder dit merk auto's op de markt brengen die omgerekend minder dan 20.000 euro kosten.

Het Chinese Alibaba steeg maandag met 3 procent en JD.com met 2,5 procent. Baidu won 3 procent.