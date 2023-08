AEX in het groen onder aanvoering van techaandelen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag goed aan de nieuwe handelsweek begonnen, met een stevig groengekleurde AEX.

De hoofdindex steeg 1,1 procent naar 741,76 punten.

Beleggers begonnen al goed aan de dag, dankzij het optimisme vanochtend op de Aziatische markten. Vannacht maakten de Chinese autoriteiten bekend per direct de belasting op aandelentransacties te halveren, terwijl de Chinese beurzen onder meer de margin-verplichtingen versoepelden.

De autoriteiten gaven al langer signalen af dat ze de Chinese aandelenmarkt, de op één na grootste in de wereld, willen stimuleren nu het pré-covid herstel flink is afgevlakt en de schuldencrisis op de vastgoedmarkt zich verdiept. Ondanks de stijgingen van vandaag noteren de belangrijkste indices, de Hang Seng index in Hongkong en de Shanghai Composite, rond het laagste niveau in circa negen maanden.

De beursagenda was vandaag leeg en in Londen was de beurs gesloten, nadat afgelopen dagen Jackson Hole wereldwijd in de schijnwerpers stond.

"De speech van Jerome Powell op het jaarlijkse onderonsje van centrale bankiers in Jackson Hole bevatte weinig nieuws. Het kan monetair gaan vriezen, maar ook gaan dooien, afhankelijk van de economische en inflatoire temperatuur. De Amerikaanse centrale bank, Federal Reserve, laat zich daarbij leiden door de komende data over de Amerikaanse economie", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Later deze week volgen nieuwe inflatiecijfers en het Amerikaanse banenrapport.

"De twee voorgaande rapporten suggereerden dat de arbeidsmarkt krap blijft, maar toch geleidelijk afkoelt. Er kwamen steeds minder nieuwe banen bij, tot onder de 200.000 per maand. Bovendien gebeurde dat grotendeels in de overheidssfeer. De economisch gevoelige private sector scoorde relatief zwak qua jobcreatie", aldus Aben, die verwacht dat dit patroon zich doorzet.

Ook komen er cijfers uit China, en daar zal weinig verbetering uit blijken, denkt Aben. "Er moeten impactvollere stimuleringen komen om de negatieve trend in China te keren, stellen economen."

De euro/dollar handelde op 1,0807 en olie werd tot een half procent duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag net boven de 4,22 procent.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Adyen, met een dagwinst van 2,8 procent. Sowieso lag tech er vandaag goed bij. ASMI won 2,6 procent en Prosus ook. Indexzwaargewicht ASML steeg 2,1 procent. Dalers waren er maandag niet in de hoofdindex, met uitzondering van Philips dat 0,2 procent daalde.

In de Midkap herstelde Van Lanschot Kempen van het dubbelcijferige koersverlies vorige week na de halfjaarcijfers. Het aandeel steeg maandag 5,4 procent. Basic-Fit werd 3,9 procent duurder. JDE Peet’s en Alfen verloren 0,6 en 1,0 procent.

Smallcap Azerion ging aan de leiding in de AScX met ruim 7 procent koerswinst, terwijl Vivoryon 3,0 procent won. Ook hier was het aantal dalers beperkt en de verliezen klein.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerde de S&P 500 index 0,4 procent hoger en steeg de Nasdaq 0,5 procent.