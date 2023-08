Forse groei voor Chinese EV-maker BYD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Chinese BYD heeft in de eerste zes maanden van 2023 een veel hogere omzet en winst geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit bleek maandag uit de cijfers van de fabrikant van elektrische voertuigen en oplaadbare batterijen. De nettowinst steeg met bijna 205 procent op jaarbasis, van 3,6 miljard naar net geen 11 miljard Chinese yuan, of omgerekend zo'n 1,5 miljard Amerikaanse dollar. Per aandeel steeg de winst van 1,24 naar 3,77 yuan. De omzet van de autofabrikant steeg met bijna 73 procent op jaarbasis, van 150,6 naar 260,1 miljard yuan, of 35,7 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

