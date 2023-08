Update: Xpeng gaat strategische samenwerking aan met DiDi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese fabrikant van elektrische auto's Xpeng gaat een strategische samenwerking aan met DiDi, de Chinese concurrent van Uber. Dit maakte Xpeng afgelopen weekend bekend. Xpeng is van plan om in 2024 een geheel nieuw merk voor elektrische auto's te lanceren, dat momenteel wordt ontwikkeld onder de projectnaam 'Mona'. Het bedrijf wil onder dit merk auto's op de markt brengen die omgerekend minder dan 20.000 euro kosten. DiDi biedt ondersteuning bij dit project en verkoopt activiteiten aan Xpeng, die nieuwe aandelen zal uitgeven om dit te financieren. De deal, ter waarde van circa 744 miljoen dollar, zal ervoor zorgen dat DiDi een belang van 3,25 procent in XPeng krijgt, aldus het bedrijf dat maandag een aanvraag heeft ingediend. De twee bedrijven zullen strategische samenwerking verkennen op een aantal gebieden, waaronder marketing, verzekeringsdiensten, opladen, Robotaxi en internationale marktuitbreiding, aldus Xpeng. Amerikaanse certificaten van XPeng stegen maandag ruim 5 procent voorbeurs, terwijl de aandelen in Hongkong sloten met een winst van bijna 11 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.