Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag hoger, mede geholpen door het positieve sentiment in Azië.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde maandag rond het middaguur een plus van 0,6 procent op 454 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 15.696,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,7 procent met een stand van 7.281,39 punten. De beurs in Londen is vandaag gesloten.

De agenda is voor vandaag vrijwel leeg.

De beurzen in Europa liften mee op het positieve sentiment in Azië, dat werd geholpen door ingrepen van de Chinese beleidsmakers en beurzen. Vannacht maakten de Chinese autoriteiten bekend per direct de belasting op aandelentransacties te halveren, terwijl de Chinese beurzen onder meer de margin-verplichtingen versoepelden.

De autoriteiten gaven al langer signalen af dat ze de Chinese aandelenmarkt, de op één na grootste in de wereld, willen stimuleren nu het pré-covid herstel flink is afgevlakt en de schuldencrisis op de vastgoedmarkt zich verdiept. Ondanks de stijgingen van vandaag noteren de belangrijkste indices, de Hang Seng index in Hongkong en de Shanghai Composite, rond het laagste niveau in circa negen maanden.

Op rentegebied is het relatief rustig. Investment manager Friso Rengers van ING zag weinig verrassingen uit Jackson Hole. Centrale banken zetten simpelweg het beleid van de afgelopen 18 maanden voort, al hoeven obligatiebeleggers weinig rekening te houden met grote koersverliezen want de rente zal niet nog eens zo fors verhoogd worden en de te ontvangen rente ligt een stuk hoger, aldus Rengers.

Volgens marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank werden de optredens van de Fed en de ECB als 'hawkish' beoordeeld. "De kans op een snelle renteverlaging voor de Fed wordt nu wat kleiner ingeschat. Voor Europa wordt de kans op nog een renteverhoging nu juist wat hoger ingeschat", aldus Mevissen.

De olieprijzen wisten enigszins te profiteren van de maatregelen in China en een vat Brent olie steeg 0,2 procent in prijs tot 84,63 dollar.

De euro/dollar komt nauwelijks van zijn plaats en noteerde rond de 1,0800.

Stijgers en dalers

In Frankfurt ging Deutsche Bank aan kop met een winst van 2,0 procent gevolgd door Zalando, dat 1,3 procent kon bijschrijven. Vonovia verloor 1,2 procent.

In Parijs was Engie de enige daler met een verlies van 0,3 procent. De lijst werd aangevoerd door Teleperformance met een winst van 2,5 procent.

Amsterdam werd geholpen door de 'chippers' ASML, ASMI en Besi met koerswinsten van 1,5 tot 2 procent.