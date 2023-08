AEX houdt openingswinst vast, Heineken en Philips in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De AEX steeg rond de klok van elf uur met 0,8 procent naar 739,85 punten, mede geholpen door de 'chippers'.

De indices in Europa liften mee op het positieve sentiment in Azië, wat werd geholpen door ingrepen van de Chinese beleidsmakers en de beurzen. Vannacht maakte de Chinese autoriteiten bekend per direct de belasting op aandelentransacties te halveren, terwijl de Chinese beurzen onder meer de margin-verplichtingen versoepelden.

De autoriteiten gaven al langer signalen af dat ze de Chinese aandelenmarkt, de op één na grootste in de wereld, willen stimuleren nu het pré-covid herstel flink is afgevlakt en de schuldencrisis op de vastgoedmarkt zich verdiept. Ondanks de stijgingen van vandaag noteren de belangrijkste indices, de Hang Seng index in Hongkong en de Shanghai Composite, rond het laagste niveau in circa negen maanden.

Op rentegebied is het relatief rustig en zag investment manager Friso Rengers van ING weinig nieuws uit Jackson Hole komen. Centrale banken zetten simpelweg het beleid van de afgelopen 18 maanden voort, al hoeven obligatiebeleggers weinig rekening te houden met grote koersverliezen, want de rente zal niet nog eens zo fors verhoogd worden en de te ontvangen rente ligt een stuk hoger, aldus Rengers.

Rengers verwacht wel dat sommige aandelen een beetje last kunnen gaan krijgen van een aanhoudende hogere rente of hogere financieringskosten. Echter, het positieve bij veel bedrijven is dat zij de afgelopen jaren geleerd hebben, mede door de pandemie, om hun winsten op peil te houden bij tegenwind. Bovendien is de externe kapitaalbehoefte bij de meeste bedrijven niet groot, aldus de analist.

De olieprijzen wisten te profiteren van de maatregelen in China en een vat Brentolie werd 0,5 procent duurder op bijna 85,00 dollar.

De euro/dollar komt nauwelijks van zijn plaats en noteerde rond de 1,0800.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen de halfgeleiders ASML, ASMI en Besi aan kop met koerswinsten van bijna 2 tot ruim 2,5 procent. Alleen Philips en Heineken KPN noteerden fractioneel lager.

In de AMX won Van Lanschot 2,8 procent, gevolgd door AirFrance-KLM met een winst van 1,8 procent. Vorige week daalde het aandeel Van Lanschot nog stevig na de halfjaarresultaten.

Flow Traders schreef 0,4 procent bij. Het bedrijf maakte vanochtend bekend dat Folkert Joling per 15 september vertrekt als Chief Trading Officer.

In de AScX wonnen Accsys en Azerion meer dan anderhalf procent. Nedap sloot de gelederen met een verlies van 0,7 procent.