AEX start handelsweek in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start na een groen slot op Wall Street vrijdagavond en een positief sentiment in Azië vanochtend. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,8 procent.

Vandaag is de beurs in London gesloten vanwege een feestdag, waardoor de liquiditeit lager zal zijn en de volatiliteit mogelijk zal stijgen.

Afgelopen week kon de AEX een positieve start van de handelsweek niet vasthouden. De euforie van een indrukwekkend winstrapport van de Amerikaanse chipmaker Nvidia afgelopen woensdag nabeurs zwakte donderdag af en beleggers namen gas terug. Op weekbasis daalde de AEX uiteindelijk nipt met 0,2 procent op een slotstand 733,37 punten.

Zorgen over onder meer de staat van de Chinese economie en de rap gestegen rentes op Amerikaanse staatsobligaties bleven de afgelopen weken boven de markt hangen.

Vanochtend heropende na maar liefst 17 maanden de beurshandel in de Chinese vastgoedgigant Evergrande, dat kreunt onder een enorme schuldenberg en in de VS faillissementsbescherming heeft aangevraagd. Het aandeel daalde circa 87 procent.

Tegelijkertijd kondigden de Chinese autoriteiten vanochtend aan per direct de belasting op aandelentransacties te halveren, terwijl de Chinese beurzen onder meer margin-verplichtingen versoepelden.

De autoriteiten gaven al langer signalen af dat ze de Chinese aandelenmarkt, de op één na grootste in de wereld, willen stimuleren nu het pré-covid herstel flink is afgevlakt en de schuldencrisis op de vastgoedmarkt zich verdiept. De belangrijkste indices, de Hang Seng index in Hongkong en de Shanghai Composite, noteren rond het laagste niveau in circa negen maanden.

Vanochtend is het sentiment na de ingrepen van de autoriteiten echter positief, met winsten voor de twee hoofdindices van iets minder dan anderhalf procent, nadat ze eerder op de dag nog ruim twee procent in het groen noteerden. Ook de beurs van Tokio zit in de lift met een stijging van ongeveer anderhalf procent.

Fondsbeheerder bij Xie Chen van Shanghai Jianwen Investment Management voorziet evenwel slechts een korte termijn impuls voor de aandelenmarkten, omdat er op structureel vlak nog te weinig is veranderd.

"Totdat Beijing radicalere stimuleringsmaatregelen neemt, is voorzichtigheid geboden", zei investment specialist Jack Horvest van Van Lanschot Kempen vorige week.

Vrijdagavond steeg op Wall Street hoofdgraadmeter S&P 500 met 0,7 procent, terwijl techbeurs Nasdaq 0,9 procent won.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend vlak rond de 80 dollar.

Amerikaanse rente

Op het rentevlak waarschuwde Fed voorzitter Jerome Powell vrijdag in Jackson Hole dat de inflatie weliswaar is afgenomen, maar nog altijd te hoog is. En mocht de economische groei robuust blijven, dan is dit een risico voor het bestrijden van de inflatie. Zodoende zijn verdere renteverhogingen niet uitgesloten.

Powell erkende niet te weten hoe hoog de rente precies zal moeten uitkomen om de veerkrachtige economie voldoende in toom te houden.

"Feitelijk niets nieuws", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets over de langverwachte toespraak van Powell. Het was vooral een herhaling dat de Fed afhankelijk is van data en dat de rente misschien omhoog moet.

Powell ging ook in op speculaties eerder deze week dat de Fed een hogere inflatiedoelstelling tot 3 procent zou bespreken. De Fed-voorzitter hamerde er echter op dat de doelstelling gewoon 2 procent blijft.

En ook voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank herhaalde dat de inflatie terug naar 2 procent moet en het werk van de ECB niet af is. Beleggers moeten er dus rekening mee houden dat de ECB nog niet klaar is met het verhogen van de rente.

Komende week zijn er nog een aantal bedrijfscijfers, maar de aandacht zal vooral uitgaan naar Amerikaanse inflatiedata en het banenrapport in de VS.

Bedrijfsnieuws

Ajax kwam met West Ham een transfersom overeen van ruim 43 miljoen euro voor spits Mohammed Kudus. Dat bedrag kan middels variabelen nog oplopen tot ruim 46 miljoen euro.

Folkert Joling vertrekt per 15 september als Chief Trading Officer bij Flow Traders.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg vrijdag 0,7 procent tot 4.405,71 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 34.346,90 punten en de Nasdaq noteerde 0,9 procent hoger op 13.590,65 punten.