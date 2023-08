Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, nu Jackson Hole weer achter de rug is en het sentiment op de Aziatische beursvloeren opperbest is.

IG voorziet een openingswinst van 79 punten voor de Duitse DAX en een plus van 46 punten voor de Franse CAC 40. De beurs in Londen is vandaag dicht.

De Europese beurzen zijn vrijdag, na de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell, vlak tot licht hoger gesloten.

Alle ogen waren ook gericht op Jackson Hole voor de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell en waar later op de avond ook de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde het woord nam.

De Federal Reserve is bereid om de rente verder te verhogen als dit nodig is. Ook wil de centrale bank een restrictief beleid handhaven totdat de inflatie duurzaam daalt, zei Powell.

"De inflatie is afgenomen, maar blijft te hoog", aldus Powell. De centrale bank is blij met de vooruitgang die is geboekt met het terugdringen van de inflatie maar er is "nog een lange weg te gaan", zei de Fed-voorzitter.

Powell erkende vrijdag dat er onzekerheid bestaat over tot hoe hoog de rente moet stijgen om de economie voldoende in toom te houden.

"Hij zegt dat de klus nog niet is geklaard", zei beleggingsstrateeg Joe Ferrera van Gateway Investment Advisers. "Het lijkt erop dat de economie naar zijn mening iets te hard draait, dus ik denk dat dat eerder 'hawkish' dan 'dovish' is."

"We zijn nog niet klaar", zei ECB-voorzitter Christine Lagarde na Powell in Jackson Hole. Lagarde herhaalde dat de inflatie terug moet naar 2 procent. "Dat is het doel. Dat is de missie", zei Lagarde.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Duitse economie in het tweede kwartaal een pas op de plaats heeft gemaakt, terwijl het Duitse bruto binnenland product op jaarbasis met 0,2 procent kromp.

Het ondernemersklimaat is in Duitsland in augustus sterker dan verwacht gedaald. De vertrouwensindex daalde van 87,3 naar 85,7.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt ging Hannover Rueck aan kop met een winst van 1,3 procent. Siemens steeg 0,8 procent, E.ON won 0,8 procent en Daimler noteerde 3,3 procent lager.

In Parijs won Stellantis 1,1 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield 0,8 procent lager noteerde.

Heineken steeg 0,5 procent, nadat de brouwer bekendmaakte de Russische activiteiten te hebben verkocht met een verlies van 300 miljoen euro. Overigens verwacht Heineken dat de transactie een verwaarloosbare impact zal hebben op de verwaterde winst per aandeel. Ook zijn de vooruitzichten voor 2023 niet veranderd door de desinvestering.

Euro STOXX 50 4.236,25 (+0,1%)

STOXX Europe 600 451,39 (0,0%)

DAX 15.631,82 (+0,1%)

CAC 40 7.229,60 (+0,2%)

FTSE 100 7.338,58 (+0,1%)

SMI 10.956,90 (-0,2%)

AEX 733,37 (-0,1%)

BEL 20 3.622,42 (+0,1%)

FTSE MIB 28.208,45 (+0,5%)

IBEX 35 9.338,90 (+0,2%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in de plus.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, na de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell.

De Federal Reserve lijkt vast te houden aan de optie dat het de rente dit jaar nog één keer kan verhogen, zei ING, eraan toevoegend dat het niet verwacht dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in augustus is gedaald, terwijl de inflatieverwachting iets steeg. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 71,6 in juli naar 69,5. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 3,5 procent, tegen 3,4 procent in juli.

De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 0,78 dollar hoger op 79,83 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op maandag staan op macro-economisch vlak in de VS geen publicaties op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Nvidia zag de mooie koerswinst donderdag op vrijdag vrijwel volledig verdampen, ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers. Vrijdag sloot het aandeel circa 2,2 procent lager.

Sectorgenoot Marvell Technology kwam weliswaar met beter dan verwachte winstcijfers in het afgelopen kwartaal, maar de afgegeven outlook was beleggers te voorzichtig. Het aandeel daalde ongeveer 6,0 procent.

Fintechbedrijf Affirm steeg circa 28,5 procent nadat het verlies afgelopen kwartaal kleiner was dan verwacht.

Retailer Gap won bijna 7,0 procent, hoewel de resultaten in het afgelopen kwartaal tegenvielen.

Aandelen van Hawaiian Electric daalden bijna 20,0 procent in reactie op het bericht dat het district Maui het nutsbedrijf heeft aangeklaagd omdat de hoogspanningskabels van Hawaiian Electric de recente bosbranden op het eiland hebben veroorzaakt.

Softwarebedrijf Workday kwam met beter dan verwachte resultaten over het afgelopen kwartaal en verhoogde de outlook. Het aandeel noteerde circa 5,7 procent hoger.

S&P 500 index 4.405,71 (+0,7%)

Dow Jones index 34.346,90 (+0,7%)

Nasdaq Composite 13.590,65 (+0,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag flink hoger.

Nikkei 225 32.140,74 (+1,6%)

Shanghai Composite 3.134,44 (+2,3%)

Hang Seng 18.260,91 (+1,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0804. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0805 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0785 op de borden.

USD/JPY Yen 146,47

EUR/USD Euro 1,0804

EUR/JPY Yen 158,25

MACRO-AGENDA:

09:00 Londense beurs gesloten

10:00 Geldhoeveelheid en leningen - Juli (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten