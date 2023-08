Drukke beursweek voor de boeg

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een drukke week tegemoet met verschillende inflatiecijfers en het Amerikaanse banenrapport, nadat het sentiment afgelopen week werd bepaald door oplopende rentes, de hardnekkige inflatie en aanhoudende problemen in China. Dit maakte beleggers voorzichtig.

Het jaarlijkse symposium van de Fed in Jackson Hole in de Amerikaanse staat Wyoming moest beleggers afgelopen week meer inzicht geven in het toekomstige rentebeleid van met name de Fed.

In zijn toespraak waarschuwde voorzitter Jerome Powell dat de inflatie weliswaar is afgenomen, maar nog altijd te hoog is. En mocht de economische groei robuust blijven, dan is dit een risico voor het bestrijden van de inflatie. En dus zijn verdere renteverhogingen niet uitgesloten, maar erkende Powell ook dat onzeker is hoe hoog de rente precies uit moet komen om de economie voldoende in toom te houden.

De centrale bank wil een restrictief beleid handhaven totdat de inflatie duurzaam daalt, zei Powell, maar men zal "voorzichtig te werk gaan als we beslissen of we verder zullen verkrappen of dat we in plaats daarvan de beleidsrente constant zullen houden en nieuwe data zullen afwachten", benadrukte de Fed-voorzitter.

"Feitelijk niets nieuws", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets over de toespraak van Powell. Het was vooral een herhaling dat de Fed afhankelijk is van data en dat de rente misschien omhoog moet.

Powell ging ook in op speculaties eerder deze week dat de Fed een hogere inflatiedoelstelling tot 3 procent zou bespreken. De Fed-voorzitter hamerde erop dat de doelstelling gewoon 2 procent blijft.

En ook voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank herhaalde dat de inflatie terug naar 2 procent moet en het werk van de ECB niet af is. Beleggers moeten er dus rekening mee houden dat de ECB nog niet klaar is met het verhogen van de rente.

Komende week zijn er nog een aantal bedrijfscijfers, maar zal de aandacht vooral uitgaan naar de Amerikaanse inflatiedata en werkgelegenheidscijfers.

Maandag beginnen we bescheiden en krijgen we meer te weten over de geldhoeveelheid en leningen in de eurozone in juli. Overigens zijn de beurzen in het VK gesloten vanwege een zogeheten Bank Holiday.??

Dinsdag is het dan aan Duitsland om het consumentenvertrouwen voor september te publiceren. In de VS staan de vacatures tijdens juli, de Case Shiller huizenprijzen in juni en het consumentenvertrouwen voor september geagendeerd.

Woensdag zullen in Nederland de producentenprijzen en het vertrouwen onder fabrikanten worden gepubliceerd. In de eurozone is het dan tijd voor het consumentenvertrouwen en het economisch sentiment gedurende augustus. In de VS staan dan de wekelijkse hypotheekaanvragen, de wekelijkse olievoorraden, de aanstaande woningenverkopen, de voorlopige economische groei tijdens het tweede kwartaal en het ADP banenrapport op de agenda.

Donderdag wordt in Japan meer bekend over de industriële productie en de detailhandelsverkopen gedurende juli. In China staan de officiële inkoopmanagersindex voor zowel de industrie als diensten geagendeerd. In Nederland en Duitsland krijgen we meer te weten over de detailhandelsverkopen in juli en zal Frankrijk de voorlopige economische groei en inflatiecijfers bekendmaken. Ook voor de gehele eurozone staat de inflatie over augustus op de rol. In de VS is het dan tijd voor de wekelijkse steunaanvragen, de orders voor duurzame goederen, de consumentenbestedingen en de PCE-inflatie en de stand van de inkoopmanagersindex in Chigago.

Ten slotte op vrijdag worden door meerdere landen de cijfers over de inkoopmanagers van de industrie bekendgemaakt. Echter, de aandacht zal vooral opgeëist worden door het banenrapport in de VS.

Cijferseizoen

Het cijferseizoen loopt ten einde, maar er staan nog een aantal interessante namen op de rol. Maandag is het aan het Belgische Accentis om de boeken te openen. Ook Campine komt met cijfers.

Dinsdag staan Greenyard en Unifiedpost op de rol in Brussel en in Amsterdam zullen NN Group, HAL, Brill en NX filtration openheid van zaken geven. Aegon en Wolters Kluwer noteren die dag ex-dividend. In de VS is het dan aan BestBuy en Hewlett Packard om de cijfers te overleggen.

Woensdag is het in Amsterdam aan ASR en Azerion om de cijfers te publiceren en staan in Brussel CFE, Ageas, Van de Velde en Inclusio op de rol. In de VS is het aan Salesforce en Campbell Soup om de boeken te openen.

Donderdag zullen in Brussel IBA, Recticel, Ackermans & van Haaren en Biocartis de cijfers publiceren. Ook zal het Zwitserse UBS en het Amerikaanse Broadcom openheid van zaken geven.

Vrijdag is het dan nog onder andere aan IEP Invest en KBC Ancora om de boeken te openen.