Geen herstel voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week verder gedaald. Met een slot van 733,37 punten op vrijdag verloor de index op weekbasis 0,2 procent. Vorige week daalde de hoofdindex bijna 4 procent bij een slot van 735,04 punten.

Beleggers keken afgelopen week naar inkoopdata, de kwartaalcijfers van Nvidia en in het bijzonder naar het centrale banken symposium in Jackson Hole, waar prominenten als Jerome Powell van de Federal Reserve en Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank inzicht moesten geven in het toekomstige rentebeleid van de grote centrale banken.

Zorgen over China beheersten aan het begin van de week het sentiment. "Totdat Beijing radicalere stimuleringsmaatregelen neemt, is voorzichtigheid geboden", zei investment specialist Jack Horvest van Van Lanschot Kempen dan ook.

De People's Bank of China verlaagde maandag de eenjarige rente met 10 basispunten tot 3,45 procent, terwijl de vijfjarige variant werd gehandhaafd op 4,2 procent. "Dat viel tegen en is een indicatie dat de beleidsmakers te weinig oog hebben voor de zwakke Chinese vastgoedmarkt", aldus Horvest.

Beleggers bogen zich halverwege de week over zwakke inkoopmanagersindices uit de eurozone, met tekenen van verzwakking in de dienstensector, met name in Duitsland. "Dit voedt de discussie of Duitsland de zieke man van Europa is", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank.



Ook het consumentenvertrouwen in de eurozone bleek te verslechteren.

En in Amerika was eveneens sprake van tegenwind. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde, maar wees nog wel op groei, terwijl die voor de industrie een sterkere krimp liet zien.

Fred van Deijck van Bustelberg Vermogensbeheer neemt de somberheid echter met een korrel zout. De inkoopmanagers en de consumenten vinden dat het slecht gaat, maar als de daadwerkelijke cijfers er zijn, dan blijkt het toch vaak mee te vallen. De subjectieve belevingscijfers en de harde economische cijfers vertegenwoordigen wat dat betreft twee aparte werelden, aldus Van Deijck.

Nvidia kan niet voor nieuwe impuls zorgen

Nvidia opende woensdagavond de boeken. Bij de eerste kwartaalcijfers in mei kwam de Amerikaanse chipproducent met een sterke outlook voor het tweede kwartaal en positieve berichten rond AI, die techaandelen toen een flinke impuls gaven. En dus waren de verwachtingen hooggespannen.



Nvidia wist de verwachtingen te overtreffen en ook de afgegeven outlook was sterk. Toch was de positieve koersreactie kortstondig. Nvidia waarschuwde dat strengere Amerikaanse exportbeperkingen een risico zijn voor de verkoop van zijn chips in China. En marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees nog op een ander risico, namelijk dat Nvidia's concurrentie waarschijnlijk heviger wordt, wat de marges op de langere termijn onder druk zou kunnen zetten.

"Nvidia is nu misschien nummer 1, maar zijn marktaandeel is zodanig dat het moeite zal hebben om nog veel hoger te komen", aldus Hewson.

Dan was er ook nog een rapport van JPMorgan. Analisten van de Amerikaanse zakenbank waarschuwden dat Europese leveranciers aan de halfgeleiderindustrie nog steeds last hebben van hoge voorraadniveaus bij hun klanten die waarschijnlijk ook langer dan normaal zullen aanhouden alvorens te normaliseren.

Powell verrast niet in Jackson Hole

Het jaarlijkse symposium van de Fed in Jackson Hole in de Amerikaanse staat Wyoming moest beleggers afgelopen week meer inzicht geven in het toekomstige rentebeleid van met name de Fed.

In zijn toespraak waarschuwde Powell dat de inflatie weliswaar is afgenomen, maar nog altijd te hoog is. En mocht de economische groei robuust blijven, dan is dit een risico voor het bestrijden van de inflatie. En dus zijn verdere renteverhogingen niet uitgesloten, maar erkende Powell ook dat onzeker is hoe hoog de rente precies uit moet komen om de economie voldoende in toom te houden.

De centrale bank wil een restrictief beleid handhaven totdat de inflatie duurzaam daalt, zei Powell, maar men zal "voorzichtig te werk gaan als we beslissen of we verder zullen verkrappen of dat we in plaats daarvan de beleidsrente constant zullen houden en nieuwe data zullen afwachten", benadrukte de Fed-voorzitter.

"Feitelijk niets nieuws", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets over de toespraak van Powell. Het was vooral een herhaling dat de Fed afhankelijk is van data en dat de rente misschien omhoog moet.

Powell ging ook in op speculaties eerder deze week dat de Fed een hogere inflatiedoelstelling tot 3 procent zou bespreken. De Fed-voorzitter hamerde erop dat de doelstelling gewoon 2 procent blijft.

"Dit was nooit een realistische mogelijkheid en het is goed dat Powell het in de kiem smoorde", vindt Hewson, die de Amerikaanse tweejarige rente wel iets zag stijgen. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg na de toespraak tot 4,273.

Vrijdagavond kwam ook voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde nog met een toespraak. In aanloop gaf Lagarde in een vooraf opgenomen videoboodschap op X al aan dat de ECB nog niet klaar is, wijzend op de inflatie die terug naar 2 procent moet.

Volgens ING heeft Lagarde een zwaardere taak dan Powell. "De laatste PMI's bevestigden dat de economie van de eurozone afstevent op een periode van trage groei, waardoor het moeilijker wordt om een proactieve verklaring af te leggen", aldus ING.

"Tegelijkertijd zijn Lagarde en haar ECB-collega's zich er waarschijnlijk van bewust dat het venster voor een laatste renteverhoging om de nog steeds niet te verwaarlozen diensteninflatie te beteugelen, snel aan het sluiten is."

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0775 en daarmee bijna een procent lager op weekbasis. WTI-olie kostte vrijdag zo'n 80 dollar per vat en was daarmee 2 procent goedkoper dan een week geleden.

Stijgers en dalers

ING ging afgelopen week aan kop in de AEX, met een plus van bijna 2 procent. ArcelorMittal en DSM-Firmenich stegen zo'n anderhalf procent op weekbasis, net als Randstad. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopaanbeveling van BNP Paribas Exane voor de uitzender.

Chipper Besi wist afgelopen week wel in het groen te blijven, terwijl ASMI en ASML op weekbasis rond een half procent moesten inleveren. In een rapport van JPMorgan over de Europese chipsector waarschuwde de Amerikaanse bank voor de hoge voorraadniveaus, die negatief zijn voor de meeste bedrijven in de sector. De Amerikaanse bank noemde ASMI wel het meest aantrekkelijke aandeel in de sector, vanwege zijn structurele groeivooruitzichten.

Adyen was opnieuw de gebeten hond. Nadat vorige week al 44 procent aan beurswaarde verdampte, daalde het aandeel afgelopen week nog eens ruim 12 procent. Opnieuw waren er analisten die hun adviezen en koersdoelen voor de Amsterdamse betaalspecialist verlaagden.

Heineken kon een half procent bijschrijven, nadat het bekendmaakte de Russische activiteiten te hebben verkocht met een verlies van 300 miljoen euro. Overigens verwacht Heineken dat de transactie een verwaarloosbare impact zal hebben op de verwaterde winst per aandeel. Ook zijn de vooruitzichten voor 2023 niet veranderd door de desinvestering.

Alfen verloor afgelopen week 6,3 procent in de Midkap, na cijfers die volgens zakenbank Jefferies tegenvielen. "Communicatie blijft belangrijk", zei Fred van Deijck van Bustelberg Vermogensbeheer. De omzetwaarschuwing van de laadpalenfabrikant vorige week kwam volgens hem wat laat.

Eurocommercial Properties steeg ruim een half procent na het openen van de boeken en een handhaving van de outlook.

Corbion deed afgelopen week zeer goede zaken in de AMX. Het aandeel steeg met 5,3 procent na een adviesverhoging naar Kopen door zakenbank Berenberg en ging daarmee aan kop in de index. Arcadis won daarnaast bijna 4 procent op weekbasis, dankzij een koopadvies van Jefferies.

Just Eat Takeaway stond onder druk. Het aandeel verloor op weekbasis bijna 6 procent. Sectorgenoot Getir schrapt wereldwijd 2.500 banen, zo meldde het Turkse bedrijf afgelopen week.

JDE Peet's leverde op weekbasis ruim 2 procent in nadat ING het advies voor de koffiespecialist verlaagde van Kopen naar Houden.

Galapagos verloor afgelopen week 3,0 procent nadat Citi Research het aandeel van de kooplijst haalde en het koersdoel verlaagde. De analisten van Citi wezen op bezorgdheid onder beleggers over de pijplijn van Galapagos. Met een kaspositie van 4 miljard euro zou het nieuwe management onder leiding van CEO Paul Stoffels de pijplijn moeten kunnen aanvullen. "Het tempo van overnames en de keuze voor oncologie maken beleggers sceptisch", aldus Citi.

Van Lanschot Kempen was afgelopen week de hekkensluiter in de AMX, met een koersverlies van 11,5 procent. Hoewel de winst en het operationeel resultaat in de eerste jaarhelft tegenvielen, waren analisten wel te spreken over het feit dat de kosten lager uitvielen dan verwacht.

Kendrion was één van de dalers in de AScX, met een verlies van ruim 2 procent. Analisten van Edison zagen goede omzetgroei, maar Degroof Petercam verlaagde het koersdoel van 19 naar 17 euro. Degroof noemde de vooruitzichten van Kendrion op de middellange termijn veelbelovend, maar de korte termijn wat onvoorspelbaar door alle economische onzekerheid.

De halfjaarcijfers van B&S Group resulteerden in een koersverlies van meer dan 5 procent op weekbasis. ING was desalniettemin te spreken over de cijfers.

Sif verloor 3,5 procent op weekbasis, hoewel de resultaten weinig verrassend waren en de outlook werd gehandhaafd.

Majorel boekte meer omzet, maar zag de marge dalen. Het callcenterbedrijf wordt mogelijk overgenomen door Teleperformance. Het aandeel bewoog nauwelijks.

Fastned belandde onderaan in de AScX, met een verlies van ruim 6 procent. Pharming ging afgelopen week aan kop en kon meer dan 5 procent aan waarde bijschrijven.

Het lokaal genoteerde Envipco heeft in het tweede kwartaal iets meer omzet geboekt dan over dezelfde periode een jaar eerder, maar blijft verlieslatend. Het aandeel leverde op weekbasis bijna een procent in.