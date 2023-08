Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, na de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens het symposium voor centrale banken in Jackson Hole in Wyoming.

De Federal Reserve is bereid om de rente verder te verhogen als dit gepast is. Ook wil de centrale bank een restrictief beleid handhaven totdat de inflatie duurzaam daalt, zei Powell.

"De inflatie is afgenomen, maar blijft te hoog", zei Powell. De centrale bank is blij met de vooruitgang die is geboekt met het terugdringen van de inflatie maar er is "nog een lange weg te gaan", zei de Fed-voorzitter.

Na een rally in juli stond de ruwe olieprijs in augustus onder druk, waarbij de terugval deels te maken heeft met zorgen over de vraag uit China, de op één na grootste olieconsument ter wereld. De olieprijs is deels gestegen door beperkingen in het aanbod, waaronder een productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag in Saoedi-Arabië, waarmee in juli werd begonnen.

Het vooruitzicht op een groter aanbod uit andere regio's hebben echter bijgedragen aan de zwakte in augustus. "De hoop is gevestigd op Venezuela, Iran en Irak", zei grondstoffenstrateeg Barbara Lambrecht van Commerzbank.

Amerikaanse functionarissen werken intussen aan een voorstel om de sancties op de olie-export van Venezuela te versoepelen, indien het land richting vrije en eerlijke presidentsverkiezingen beweegt, meldde persbureau Reuters woensdagmiddag.

De dagelijkse productie in Iran is sinds het voorjaar al met 350.000 vaten toegenomen, merkte Lambrecht op, terwijl de export onlangs de 2 miljoen vaten per dag overschreed.

Als de productieramingen, die eind volgende week worden gepubliceerd, bevestigen dat de stijgende productietrend zich heeft voortgezet in augustus, zullen de prijzen waarschijnlijk verder dalen, zelfs als het OPEC-aanbod op een laag niveau blijft als gevolg van de enorme productieverlaging van Saoedi-Arabië, zei ze.

De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 0,78 dollar hoger op 79,83 dollar op de New York Mercantile Exchange.