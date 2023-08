Wall Street koerst af op hoger slot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.382,76 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.217,81 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 13.479,10 punten. Alle ogen waren vrijdag gericht op Jackson Hole voor de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell en waar later vanavond ook de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde zal spreken. De Federal Reserve is bereid om de rente verder te verhogen als dit gepast is. Ook wil de centrale bank een restrictief beleid handhaven totdat de inflatie duurzaam daalt, zei Powell. "De inflatie is afgenomen, maar blijft te hoog", zei Powell. De centrale bank is blij met de vooruitgang die is geboekt met het terugdringen van de inflatie maar er is "nog een lange weg te gaan", zei de Fed-voorzitter. Powell erkende vrijdag dat er onzekerheid bestaat over tot hoe hoog de rente moet stijgen om de economie voldoende in toom te houden. De Federal Reserve lijkt vast te houden aan de optie dat het de rente dit jaar nog één keer kan verhogen, zei ING, eraan toevoegend dat het niet verwacht dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Op macro-economisch vlak werd bekend dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in augustus is gedaald, terwijl de inflatieverwachting iets steeg. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 71,6 in juli naar 69,5. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 3,5 procent, tegen 3,4 procent in juli. De euro/dollar noteerde op 1,0795. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0814 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0809 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,4 procent lager. Op maandag staan op macro-economisch vlak in de VS geen publicaties op de agenda. Bedrijfsnieuws Nvidia zag een mooie koerswinst donderdag vrijwel volledig verdampen, ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers. Vrijdag noteerde het aandeel 3,9 procent lager. Sectorgenoot Marvell Technology kwam weliswaar met beter dan verwachte winstcijfers in het afgelopen kwartaal, maar de afgegeven outlook was beleggers te voorzichtig. Het aandeel daalde 7,5 procent. Fintechbedrijf Affirm steeg 29,5 procent nadat het verlies afgelopen kwartaal kleiner was dan verwacht. Retailer Gap won 6,0 procent, hoewel de resultaten in het afgelopen kwartaal tegenvielen. Aandelen van Hawaiian Electric daalden 17,0 procent in reactie op het bericht dat het district Maui het nutsbedrijf heeft aangeklaagd omdat de hoogspanningskabels van Hawaiian Electric de recente bosbranden op het eiland hebben veroorzaakt. Softwarebedrijf Workday kwam met beter dan verwachte resultaten over het afgelopen kwartaal en verhoogde de outlook. Het aandeel noteerde 4,2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

