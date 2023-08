Bava Value8 keurt jaarrekening goed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Value8

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Value8 hebben vrijdag tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering de jaarrekening 2022 goedgekeurd. Dit meldde het concern vrijdag na afloop van de vergadering. Daarnaast maakte Value8 de details bekend van het keuzedividend op gewone aandelen. Het dividend over boekjaar 2022 bedraagt 0,18 euro per gewoon aandeel en kan worden ontvangen in contanten of in de vorm van preferente aandelen. De verhouding is vastgesteld op 1 nieuw preferent aandeel op 27 bestaande gewone aandelen. De keuzeperiode start op 31 augustus 2023 en eindigt op 13 september 2023. Het dividend zal betaalbaar zijn per 15 september 2023. Het aandeel Value8 noteert op 29 augustus 2023 ex-dividend. Bron: ABM Financial News

