Video: aandelenmarkten hebben nog niet gepiekt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Voordat de wereld in een recessie schiet, moet de aandelenmarkt eerst nog pieken. Dit zei Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie ABN AMRO, vrijdag voor de camera van ABM Financial News. Sinds 1980 zijn er tien berenmarkten geweest, waarbij de Amerikaanse S&P 500 twintig procent of meer verloor. Bij vijf was de koerscorrectie het gevolg van een recessie. Aan al deze vijf recessies ging een omgekeerde rentecurve vooraf en bereikte ook de beleidsrente van de Fed zijn plateau, aldus Wessels. Aan de hand van een tweetal grafieken concludeert de strateeg van ABN AMRO dat als er sprake is van een inverse rentecurve, er ook een recessie volgt. De aandelenmarkt bereikt zijn piek als de Fed stopt met het verhogen van de rente of al weer een ruim monetair beleid voert. Ook is dit het geval als de inverse rentecurve al weer afneemt in kracht.



Het eindspel voor de aandelenmarkt komt volgens de strateeg nu dan ook in zicht, aangezien de Fed lijkt te gaan pauzeren en de rentecurve minder inverse wordt. Echter, de huidige piek van de S&P 500 ligt dan voor het omdraaien van de rentecurve. Dat zou betekenen dat er nog een nieuwe piek moet komen, als de historie zich herhaalt. Het is dus zaak voor beleggers om de vinger aan de pols te houden, zegt Wessels. Klik hier voor: aandelenmarkt hebben nog niet gepiekt Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.