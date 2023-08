Europese beurzen vlak tot licht hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag, na de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell, vlak tot licht hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot vlak op 451,39 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,1 procent op 15.631,82 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 7.229,60 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.338,58 punten.

Alle ogen waren vrijdag gericht op Jackson Hole voor de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell en waar later vanavond ook de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde zal spreken.

De Federal Reserve is bereid om de rente verder te verhogen als dit gepast is. Ook wil de centrale bank een restrictief beleid handhaven totdat de inflatie duurzaam daalt, zei Powell.

"De inflatie is afgenomen, maar blijft te hoog", zei Powell. De centrale bank is blij met de vooruitgang die is geboekt met het terugdringen van de inflatie maar er is "nog een lange weg te gaan", zei de Fed-voorzitter.

Powell erkende vrijdag dat er onzekerheid bestaat over tot hoe hoog de rente moet stijgen om de economie voldoende in toom te houden.

"Hij zegt dat de klus nog niet is geklaard", zei beleggingsstrateeg Joe Ferrera van Gateway Investment Advisers. "Het lijkt erop dat de economie naar zijn mening iets te hard draait, dus ik denk dat dat eerder 'hawkish' dan 'dovish' is."

ECB-voorzitter Christine Lagarde liet ook al van zich horen in aanloop naar haar speech later op de dag. "We zijn nog niet klaar", zei zij in een videoboodschap opgenomen in Jackson Hole. Lagarde herhaalde dat de inflatie terug moet naar 2 procent. "Dat is het doel. Dat is de missie", zei Lagarde. "We werken hard", en in Jackson Hole is er de ruimte om van gedachten wisselen met collega's, zei ze.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Duitse economie in het tweede kwartaal een pas op de plaats heeft gemaakt, terwijl het Duitse bruto binnenland product op jaarbasis met 0,2 procent kromp.

Het ondernemersklimaat is in Duitsland in augustus sterker dan verwacht gedaald. De vertrouwensindex daalde van 87,3 naar 85,7.

De euro/dollar noteerde op 1,0785. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0808 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0809 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot een procent hoger.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt ging Hannover Rueck aan kop met een winst van 1,3 procent. Siemens steeg 0,8 procent, E.ON won 0,8 procent en Daimler noteerde 3,3 procent lager.

In Parijs won Stellantis 1,1 procent, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield 0,8 procent lager noteerde.

Heineken steeg 0,5 procent, nadat de brouwer bekendmaakte de Russische activiteiten te hebben verkocht met een verlies van 300 miljoen euro. Overigens verwacht Heineken dat de transactie een verwaarloosbare impact zal hebben op de verwaterde winst per aandeel. Ook zijn de vooruitzichten voor 2023 niet veranderd door de desinvestering.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 4.382,60 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het rood.