Beursblik: Fed houdt vast aan optie van nog één renteverhoging

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve lijkt vast te houden aan de optie dat het de rente dit jaar nog één keer kan verhogen, maar ING verwacht niet dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dit schreven economen van de bank vrijdag in reactie op de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell in Jackson Hole. Powell wilde meer renteverhogingen niet uitsluiten en ING verwacht dat de Fed bij het rentebesluit in september zal blijven wijzen op de mogelijkheid van nog een renteverhoging voor het einde van het jaar. Ook gaat de mediane prognose van 100 basispunten aan renteverlagingen in 2024, waarmee de Fed in juni kwam, waarschijnlijk worden teruggeschroefd, denkt ING. Econoom James Knightley is echter van mening dat de federal funds rate, die momenteel op 5,25 tot 5,50 procent staat, zijn hoogtepunt heeft bereikt, hoewel de markt de kans op een laatste renteverhoging nog op 50 procent schat. Ook verwacht de ING-analist dat de rente in 2024 zal worden verlaagd. Ook Capital Economics verwacht dat een aanhoudende daling van de inflatie in de Verenigde Staten ervoor zal zorgen dat de Fed de rente niet verder hoeft te verhogen. Econoom Andrew Hunter rekent erop dat de rente eind 2024 is verlaagd naar een bandbreedte van 3,25 tot 3,50 procent. De kans op een recessie is veel kleiner geworden en volgens Capital Economics zal de kerninflatie hoe dan ook terugkeren naar de Fed-doelstelling van 2 procent. Bron: ABM Financial News

