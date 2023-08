AEX licht lager het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag licht lager geëindigd, na een dag die in het teken stond van de toespraak van voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell in Jackson Hole.

De AEX daalde minder dan 0,1 procent op 733,37 punten. Op weekbasis leverde de index licht in.

In zijn toespraak waarschuwde Powell dat de inflatie weliswaar is afgenomen, maar nog altijd te hoog is. En mocht de economische groei robuust blijven, dan is dit een risico voor het bestrijden van de inflatie. En dus zijn verdere renteverhogingen niet uitgesloten, maar erkende Powell ook dat onzeker is hoe hoog de rente precies uit moet komen om de economie voldoende in toom te houden.

De centrale bank wil een restrictief beleid handhaven totdat de inflatie duurzaam daalt, zei Powell, maar men zal "voorzichtig te werk gaan als we beslissen of we verder zullen verkrappen of dat we in plaats daarvan de beleidsrente constant zullen houden en nieuwe data zullen afwachten", benadrukte de Fed-voorzitter.

"Feitelijk niets nieuws", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets over de toespraak van Powell. Het was vooral een herhaling dat de Fed afhankelijk is van data en dat de rente misschien omhoog moet.

Powell ging ook in op speculaties eerder deze week dat de Fed een hogere inflatiedoelstelling tot 3 procent zou bespreken. De Fed-voorzitter hamerde erop dat de doelstelling gewoon 2 procent blijft.

"Dit was nooit een realistische mogelijkheid en het is goed dat Powell het in de kiem smoorde", aldus Hewson, die de Amerikaanse tweejarige rente wel iets zag stijgen. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg na de toespraak even tot 4,273.

Later op de avond komt voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde nog met een toespraak. In aanloop gaf Lagarde in een vooraf opgenomen videoboodschap al aan dat de ECB nog niet klaar is, wijzend op de inflatie die terug naar 2 procent moet.

Volgens ING heeft Lagarde een zwaardere taak dan Powell. "De laatste PMI's bevestigden dat de economie van de eurozone afstevent op een periode van trage groei, waardoor het moeilijker wordt om een proactieve verklaring af te leggen", aldus ING.

"Tegelijkertijd zijn Lagarde en haar ECB-collega's zich er waarschijnlijk van bewust dat het venster voor een laatste renteverhoging om de nog steeds niet te verwaarlozen diensteninflatie te beteugelen, snel aan het sluiten is."

Vandaag werd ook bekend dat de Ifo index voor het ondernemersklimaat in Duitsland ook in augustus sterker dan verwacht is gedaald. Het is de vierde daling op rij. "En bedrijven zijn steeds pessimistischer over de komende maanden. De Duitse economie is nog niet uit de problemen", liet Ifo in een commentaar weten.

De euro/dollar noteerde rond het slot in Amsterdam op 1,0785. WTI-olie werd een procent duurder en kostte net geen 80 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging ASR aan kop, net voor Heineken, met een plus van iets minder dan een procent. Heineken maakte vrijdag bekend de Russische activiteiten te hebben verkocht met een verlies van 300 miljoen euro. Overigens verwacht Heineken dat de transactie een verwaarloosbare impact zal hebben op de verwaterde winst per aandeel. Ook zijn de vooruitzichten voor 2023 niet veranderd door de desinvestering.

Prosus verloor een half procent en ASMI en ASML leverden ruim een procent in.

IMCD daalde een half procent na een koersdoelverlaging bij ING. Deze werd verlaagd van 173,00 naar 145,50 euro, maar met een herhaling van het koopadvies.

In de AMX was Van Lanschot Kempen net als donderdag de gebeten hond, met een verlies van ruim 2 procent. Basic-Fit daalde net iets harder.

Eurocommercial Properties steeg een procent en koploper Alfen won in de Midkap ruim 3 procent. Het vastgoedfonds kwam met cijfers en heeft de eerste helft van 2023 de resultaten zien verbeteren. In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen de huurinkomsten uit op 113,3 miljoen euro tegen 106,2 miljoen euro een jaar eerder. De vergelijkbare groei van 8,2 procent kon op goedkeuring van Berenberg rekenen. Voor het boekjaar 2023 gaat Eurocommercial Properties nog altijd uit van een direct resultaat per aandeel van 2,25 tot 2,35 euro.

Ook OCI en Galapagos sloten ruim een procent hoger.

In de AScX verloor Pharming bijna anderhalf procent en Kendrion 2 procent. Avantium ging aan kop met een plus van 2 procent en CM.com steeg ruim anderhalf procent.

Sif steeg licht na het publiceren van halfjaarcijfers. De omzet steeg met 14 procent naar 218,1 miljoen euro. Sif herhaalde vrijdag de outlook en zei op schema te liggen om de verwachtingen voor 2023 te halen. Eerder gaf het Roermondse bedrijf aan voor dit jaar uit te gaan van een EBITDA vergelijkbaar met die in 2022 van 41,8 miljoen euro. ING beschouwt dit als haalbaar.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld.