Lagarde: we zijn nog niet klaar

(ABM FN-Dow Jones) "We zijn nog niet klaar". Dit zei voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank in een videoboodschap opgenomen in Jackson Hole en die zij plaatste op X, het voormalige Twitter.

Lagarde herhaalde dat de inflatie terug moet naar 2 procent. "Dat is het doel. Dat is de missie", zei Lagarde. "We werken hard", en in Jackson Hole is er de ruimte om van gedachten wisselen met collega's, zei ze.

Eerder vandaag kwam Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve al aan het woord.

"De inflatie is afgenomen, maar blijft te hoog", concludeerde ook Powell. De centrale bank is blij met de vooruitgang die is geboekt met het terugdringen van de inflatie, maar er is "nog een lange weg te gaan", zei de Fed-voorzitter.