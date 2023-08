Wall Street richting groene opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een groene opening tegemoet, in afwachting van de belangrijke toespraken in Jackson Hole tijdens het jaarlijkse centrale banken symposium. In aanloop naar de openingsbel in New York noteerden de futures op de S&P 500 0,4 procent hoger. Ook de futures op de Dow Jones en de Nasdaq noteerden in de plus.

Donderdag sloot Wall Street lager, terwijl de obligatierentes weer wat opliepen. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 4,234 procent.

Op weekbasis is het beeld verdeeld en lijkt de Dow Jones index vooralsnog terrein te gaan verliezen, terwijl de S&P 500 op een bescheiden winst staat. De Nasdaq kan zich voorlopig optrekken aan de sterke kwartaalcijfers van Nvidia, hoewel die, in tegenstelling tot de resultaten in mei, nu slechts een kortstondige rally veroorzaakten.

Beleggers wachten op de toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, die gepland staat rond 16.00 uur en een speech van de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde, die om 21.00 uur vanavond aan de beurt is.

"Elk woord dat gezegd en niet gezegd wordt, maar wel gezegd had kunnen worden, zal op waarde worden geschat", zei valutahandelaar Stéphane van der Meer van Ebury vrijdag tegen ABM Financial News.

Met een nieuwe renteverhoging in september werd door de markten de afgelopen weken eigenlijk geen rekening gehouden, maar die kans is de afgelopen dagen wel licht gestegen, naar bijna 20 procent volgens de CME FedWatch Tool. Opvallender is dat de kans op nog een verhoging in november ook steeds groter wordt.

Binnen het beleidscomité van de Fed lijken de neuzen nog niet allemaal dezelfde kant op te wijzen. "Waar Boston Fed-voorzitter Susan Collins aangaf dat er mogelijk nog meer renteverhogingen nodig zijn, gaf haar collega uit Philadelphia aan dat hij de rente de rest van het jaar ongewijzigd ziet blijven”, aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank. Bij Rabobank verwachten ze dit jaar ook geen renteverhoging door de Fed meer.

Volgens ING heeft Lagarde een zwaardere taak dan Powell. "De laatste PMI's bevestigden dat de economie van de eurozone afstevent op een periode van trage groei, waardoor het moeilijker wordt om een proactieve verklaring af te leggen", aldus ING.

"Tegelijkertijd zijn Lagarde en haar ECB-collega's zich er waarschijnlijk van bewust dat het venster voor een laatste renteverhoging om de nog steeds niet te verwaarlozen diensteninflatie te beteugelen, snel aan het sluiten is."

Later vanmiddag staat alleen het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan op de rol.



De euro/dollar noteerde vrijdagmiddag rond 1,08. Een vat West Texas Intermediate kostte zo'n 80 dollar en was daarmee een procent duurder dan donderdag.

Bedrijfsnieuws

Nvidia zag een mooie koerswinst donderdag vrijwel volledig verdampen, ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers. Vrijdag in de voorbeurshandel daalde het aandeel van de chipproducent licht.

Sectorgenoot Marvell Technology kwam weliswaar met beter dan verwachte winstcijfers in het afgelopen kwartaal, maar de afgegeven outlook was beleggers te voorzichtig. Het aandeel gaat vrijdag een 4,5 procent lagere opening tegemoet.

Fintechbedrijf Affirm steeg voorbeurs 8 procent nadat het verlies afgelopen kwartaal kleiner was dan verwacht.

Retailer Gap gaat een groene opening tegemoet, hoewel de resultaten in het afgelopen kwartaal tegenvielen.

Aandelen van Hawaiian Electric daalden 17,5 procent in de voorbeurshandel in reactie op het bericht dat het district Maui het nutsbedrijf heeft aangeklaagd omdat de hoogspanningskabels van Hawaiian Electric de recente bosbranden op het eiland hebben veroorzaakt.

Softwarebedrijf Workday kwam met beter dan verwachte resultaten over het afgelopen kwartaal en verhoogde de outlook. Vrijdag lijkt het aandeel 4 procent hoger te gaan openen.

Slotstanden

De S&P 500 index eindigde donderdag 1,4 procent lager op 4.376,31 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent tot 34.099,42 punten en de Nasdaq sloot 1,9 procent lager op 13.463,97 punten.