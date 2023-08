FtM: Institutionele beleggers eisen bijna 200 miljoen van ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Een groep institutionele beleggers stelt via een Brits claimvehikel dat zij voor 199 miljoen euro schade hebben geleden doordat ABN AMRO haar rapportageverplichtingen heeft verzaakt. Dit bleek vrijdag uit een artikel van Follow the Money, waarbij het zich baseert op een advocatenbrief aan ABN AMRO dat het wist in te zien.

De vermeende overtredingen van de bank zijn allemaal verbonden met witwaskwesties die eerder voorwerp van strafrechtelijk onderzoek waren en waarvoor de bank uiteindelijk een schikking trof. ABN AMRO ontkent nu dan ook elke aansprakelijkheid, aldus Follow the Money.

Quirijn Bongaerts is advocaat bij Birkway, een klein Amsterdams kantoor, en treedt op namens de vennootschap ABN Amro Investors Recovery Limited, gevestigd op het kanaaleiland Guernsey. In deze brief verklaarde Bongaerts dat de claims van een aantal institutionele beleggers zijn samengebracht. Ze willen geld zien en gaan daarover graag met de bank in gesprek, aldus Bongaerts.

De advocaat stelt in zijn brief dat de beleggers in kwestie een verlies hebben geleden van in totaal 199 miljoen euro. Ze kochten zich in toen ABN AMRO in 2015 een deel van haar eigen aandelen op de markt bracht. Het verlies is het gevolg van een serie overtredingen die allemaal betrekking hebben op het falende anti-witwasbeleid van de bank.

Overigens is AAIRL is niet de eerste partij die een claim tegen ABN AMRO initieert. Eerder probeerde de Vereniging van Effectenbezitters dat al, toen zij constateerde dat de directie van ABN AMRO bij haar eigen beursgang belangrijke informatie voor beleggers had achtergehouden.