Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in afwachting van de speeches van Fed-voorzitter Jerome Powell en ECB-voorzitter Christine Lagarde in Jackson Hole.



De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,3 procent op 454 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 15.673,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,5 procent met een stand van 7.249,10 punten. De Britse FTSE steeg 0,3 procent naar 7.358,49 punten.

Op de jaarlijkse bijeenkomst voor centrale bankiers in Jackson Hole gaat het de markt om nieuwe indicaties voor het rentebeleid met het oog op de rentebesluiten in september. Powell spreekt vrijdag even na 16.00 uur. Lagarde is om 21.00 uur aan de beurt.

In de VS staat rond het moment dat Powell het woord neemt, ook het definitieve consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan over augustus op de agenda.

De Duitse Ifo-index die het ondernemersvertrouwen van Duitsland meet, liet vanochtend voor augustus een sterker dan voorziene daling zien. Het is de vierde daling op rij voor de Ifo-index.

Olie werd vrijdag duurder. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent in het groen op 80,06 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 84,40 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 1,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0793. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0808 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0806 op de borden.



Stijgers en dalers

De beursvloer van Parijs telde vrijdag in de hoofdindex slechts twee minnen. In Frankfurt waren dit er veertien. De plussen bleven in Parijs en Frankfurt bescheiden. Adidas en Stellantis wonnen 1,7 en 1,1 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een iets hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 1,4 procent tot 4.376,30 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent tot 34.099,42 punten en de Nasdaq sloot 1,9 procent lager op 13.463,97 punten.