AEX buigt openingsverlies om

(ABM FN-Dow Jones) De AEX-index steeg met 0,4 procent tot 737,01 punten. Veel dalers kende de hoofdindex niet.

Donderdag beleefde de AEX nog een opvallend koersverloop. De euforie van een indrukwekkend winstrapport van de Amerikaanse chipmaker Nvidia zwakte af naarmate de dag vorderde, waarbij aandelen terugvielen en de obligatierentes weer wat opliepen.

Vrijdagochtend is het verloop licht tegengesteld in aanloop naar de belangrijkste speeches in Jackson Hole. Die bijeenkomst begon donderdag, maar de belangrijkste toespraken, waaronder die van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, staan voor vandaag gepland.

De analisten van State Street houden er rekening mee dat de Fed waarschijnlijk niet overtuigd is dat de inflatie is verslagen. En dat zou standvastige uitspraken van voorzitter Powell kunnen opleveren. Dat wordt overigens bemoeilijkt doordat de Fed de impact van structurele veranderingen op de arbeidsmarkt heeft onderschat, die de inflatie boven de 2 procent zouden kunnen houden en de zachte landing van de economie in gevaar zouden kunnen brengen, aldus State Street.

Vandaag werd ook bekend dat de Ifo index voor het ondernemersklimaat in Duitsland ook in augustus sterker dan verwacht is gedaald. Het is de vierde daling op rij. "En bedrijven zijn steeds pessimistischer over de komende maanden. De Duitse economie is nog niet uit de problemen", liet Ifo in een commentaar weten.

De olieprijs steeg en een vat Brent noteerde 1 procent hoger op 84,29 dollar.

De euro/dollar verloor verder terrein en noteerde 0,2 procent lager op 1,0784. Volgens analisten fungeert de dollar momenteel even als veilige haven in aanloop naar wat er in Jackson Hole zal worden gezegd.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Besi aan kop met een koersstijging van 1,9 procent, gevolgd door Randstad die 0,8 procent kon bijschrijven. ASML en ASMI verloren beide grofweg 0,5 procent.

Heineken kon 0,4 procent bijschrijven, nadat het bekendmaakte de Russische activiteiten te hebben verkocht met een verlies van 300 miljoen euro. Overigens verwacht Heineken dat de transactie een verwaarloosbare impact zal hebben op de verwaterde winst per aandeel. Ook zijn de vooruitzichten voor 2023 niet veranderd door de desinvestering.

IMCD won 0,6 procent, ondanks een koersdoelverlaging bij ING. Deze werd verlaagd van 173,00 naar 145,50 euro, maar met een herhaling van het koopadvies.

In de AMX verloor Van Lanschot bijna 2 procent en wist OCI 1,9 procent bij te schrijven. Van Lanschot daalde donderdag na de halfjaarcijfers ook al met 7 procent.

Eurocommercial Properties verloor vanochtend 0,2 procent. Het vastgoedfonds kwam met cijfers en heeft de eerste helft van 2023 de resultaten zien verbeteren. In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen de huurinkomsten uit op 113,3 miljoen euro tegen 106,2 miljoen euro een jaar eerder. De vergelijkbare groei van 8,2 procent kon op goedkeuring van Berenberg rekenen. Voor het boekjaar 2023 gaat Eurocommercial Properties nog altijd uit van een direct resultaat per aandeel van 2,25 tot 2,35 euro.

In de AScX verloor Kendrion 0,9 procent en Accsys kon 1,9 procent bijschrijven.

Sif won 0,6 procent na het publiceren van halfjaarcijfers. De omzet steeg met 14 procent naar 218,1 miljoen euro. Sif herhaalde vrijdag de outlook en zei op schema te liggen om de verwachtingen voor 2023 te halen. Eerder gaf het Roermondse bedrijf aan voor dit jaar uit te gaan van een EBITDA vergelijkbaar met die in 2022 van 41,8 miljoen euro. ING beschouwt dit als haalbaar.