Valuta: markt zoomt geheel in op Jackson Hole

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag aan het einde van de ochtend lager rond de 1,0790 dollar, nu de dollar in aanloop naar de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole als veilige haven wordt opgezocht. "Daarmee lijkt de bandbreedte voor de euro verbreed naar 1,0750 dollar aan de onderkant, terwijl de 1,0950 dollar aan de bovenkant nog intact is", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. Volgens Van der Meer zal de markt de toespraken van Fed-voorzitter Jerome Powell en ECB-voorzitter Christine Lagarde zeer nauwkeurig bestuderen. "Elk woord dat gezegd en niet gezegd wordt, maar wel gezegd had kunnen worden, zal op waarde worden geschat en kan bij een aanwijsbare wijziging van de inschattingen van het monetaire beleid of het sentiment daaromtrent tot nu toe de euro en de dollar in beweging brengen", aldus de handelaar van Ebury vrijdag. Powell spreekt vrijdag even na 16.00 uur. Lagarde is om 21.00 uur aan de beurt. De Duitse Ifo-index die het ondernemersvertrouwen van Duitsland meet, liet over augustus weer een tegenvaller zien met een daling die sterker uitviel dan verwacht. Dat gold ook voor de twee deelindicatoren die de verwachtingen en de huidige omstandigheden weergeven. Het is de vierde daling op rij voor de Ifo-index. In de VS staat rond het moment dat Powell het woord neemt, ook het definitieve consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan over augustus op de agenda. De euro noteerde vrijdag 0,3 procent lager op 1,0786 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8572 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,2584 dollar. Bron: ABM Financial News

