Berenberg: resultaten Eurocommercial Properties iets beter dan verwacht.

Beeld: Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Eurocommercial Properties leverden geen grote verrassingen op. Dit stelden analisten van Berenberg vrijdag in een rapport. De zakenbank liet het advies dan ook onveranderd op Houden met een koersdoel van 24,00 euro. De belangrijkste cijfers bij de halfjaarresultaten van Eurocommercial Properties lagen iets boven de schattingen van analist Kai Klose. De kwaliteit van de resultaten was naar de mening van Klose wederom behoorlijk, met een hoger dan verwachte vergelijkbare huurgroei van 8,2 procent en een lage leegstand van 1,5 procent. Dit geeft aan dat de stijging van de leegstand met 30 basispunten in het eerste kwartaal naar 1,8 procent slechts tijdelijk was. De sterkste verbetering deed zich voor in de Franse portefeuille, aldus Klose. De analist is ook blij dat de trend van positieve huurherzieningen zich heeft voortgezet, zowel bij het afsluiten van nieuwe huurcontracten als bij het verlengen van bestaande contracten. Het lijkt er volgens Klose op dat de impact van COVID-19 achter de rug is. De detailhandelsverkopen liggen nu ongeveer 12 procent boven het niveau van vóór de pandemie, aldus de analist. Ten slotte gaat Berenberg voor de rest van het jaar ervan uit dat de positieve ontwikkeling van de huurprijzen de impact van hogere rentelasten zou moeten helpen compenseren. Ook denkt Berenberg dat Eurocommercial goed op weg is om de afgegeven winstverwachtingen voor dit jaar te verwezenlijken. Het aandeel noteerde vrijdag 0,2 procent lager op 21,82 euro. Bron: ABM Financial News

