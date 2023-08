ING verlaagt koersdoel IMCD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koersdoel voor IMCD verlaagd van 173,00 naar 145,50 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek uit een analistenrapport van de bank. "De resultaten in het tweede kwartaal waren slechter dan verwacht", schreven de analisten. De brutowinst daalde verrassend met 8 procent autonoom, merkten zij op. En de EBITA liep met 16 procent terug. Het verlagen van de voorraden was opnieuw een oorzaak, "maar de eindvraag moet ook een rol hebben gespeeld". Op basis van de kwartaalcijfers en de verwachtingen voor de rest van het jaar, verlaagde ING de taxaties voor de EBITA voor 2023 tot en met 2025 met gemiddeld 13 procent. "Maar we zijn ervan overtuigd dat het niet te lang zal duren voordat er weer groei is en de marges beginnen te herstellen", merkte ING op. De bank is nog altijd gecharmeerd van het trackrecord en het asset light-model van IMCD, ondanks de huidige vertraging. Het aandeel IMCD noteerde vrijdag 0,6 procent hoger op 125,00 euro. Bron: ABM Financial News

