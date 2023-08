Sif levert geen grote verrassing af Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Sif Holding heeft in het tweede kwartaal aan de verwachtingen voldaan. Dit stelden analisten van ING vrijdag in een rapport na de cijfers van Roermondse funderingsspecialist. De aangepaste EBITDA kwam uit op 10,9 miljoen euro. ING had gerekend op 11 miljoen euro. Voor heel 2023 rekent ING op een aangepaste EBITDA van 43,7 miljoen euro. Sif herhaalde vrijdag de outlook en zei op schema te liggen om een aangepaste EBITDA vergelijkbaar met die in 2022 van 41,8 miljoen euro te realiseren. Sif zei verder volgend jaar 200 kiloton te willen produceren. En in 2025 moet dit 330 kiloton zijn. De EBITDA moet in 2025 uitkomen op 135 miljoen euro. Voor 2026 wordt er een productie verwacht van 375 kiloton, wat een EBITDA van minstens 160 miljoen euro moet opleveren. Volgens ING betekent dit dat de winstgevendheid per ton staal met meer dan 100 procent stijgt. ING is terughoudender in de taxatie voor de EBITDA en gaat voor 2025 uit van 92,5 miljoen euro en voor 2026 van 123,5 miljoen euro. ING merkte op dat het werkkapitaal, van 75 miljoen euro negatief en de nettokaspositie van 104 miljoen euro aan het einde van het tweede kwartaal de succesvolle financiële initiatieven van Sif Holding illustreren, in dit geval nog exclusief de resultaten van de claimemissie, die in juli werd uitgevoerd met een instroom van 50 miljoen als resultaat. ING heeft het advies voor het aandeel Sif Holding op Houden staan met een koersdoel van 12,00 euro. Sif noteerde vrijdag op een groen Damrak 0,5 procent hoger op 11,12 euro. Bron: ABM Financial News

