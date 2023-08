Heineken verkoopt activiteiten in Rusland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Heineken verkoopt zijn Russische activiteiten aan Arnest Group. Dit maakte de Amsterdamse brouwer vrijdagochtend bekend. Recente ontwikkelingen tonen de aanzienlijke uitdagingen aan waarmee grote productiebedrijven worden geconfronteerd bij het verlaten van Rusland. "Alhoewel het veel langer duurde dan we hadden gehoopt, stelt deze transactie het levensonderhoud van onze werknemers veilig en stelt ons in staat het land op een verantwoorde manier te verlaten", zei CEO Dolf van den Brink in een toelichting. De transactie heeft alle vereiste goedkeuringen ontvangen en rondt het proces af dat Heineken in maart 2022 is gestart om Rusland te verlaten. Heineken verwacht een verlies van 300 miljoen euro op de transactie. Arnest Group bezit een groot bedrijf in blikverpakkingen en is de grootste Russische fabrikant van cosmetica, huishoudelijke artikelen en metalen verpakkingen. De aankoopprijs voor de activiteiten van de bierbrouwer in Rusland bedraagt 1 euro voor 100 procent van de aandelen. Daarnaast zal Arnest een lening van 100 miljoen euro verstrekt door Heineken overnemen en in termijnen afbetalen. Alle resterende activa, waaronder 7 brouwerijen in Rusland, zullen worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren. Arnest neemt ook de verantwoordelijkheid voor de 1.800 Heineken-werknemers in Rusland op zich en biedt werkgelegenheidsgaranties voor de komende drie jaar. Naast het merk Heineken dat in 2022 uit Rusland werd verwijderd, wordt de productie van Amstel binnen 6 maanden uitgefaseerd. Heineken verwacht dat de transactie een verwaarloosbare impact zal hebben op de verwaterde winst per aandeel. Ook zijn de vooruitzichten voor 2023 niet veranderd door de desinvestering. Bron: ABM Financial News

