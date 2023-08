Forse toename aantal passagiers op Schiphol Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Schiphol

(ABM FN-Dow Jones) Schiphol heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer reizigers verwerkt dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit maakte de luchthaven vrijdagochtend bekend. Schiphol gaf aan dat er ondanks de groei geen grote chaos is geweest en spreekt dan ook over een keerpunt. "Onze focus was bovenal om passagiers weer een fijne reiservaring te bieden tijdens het vakantieseizoen", zei CEO Ruud Sondag. "Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we dit doel hebben bereikt. Iedereen op Schiphol kan daar trots op zijn. Wij zijn er echter nog niet. In het belang van de passagiers moeten wij en onze partners blijven verbeteren", aldus Sondag. Schiphol zelf verwerkte 28,7 miljoen passagiers in het eerste halfjaar van 2023. Dat waren er nog 23,8 miljoen in de eerste helft van 2022. In 2019, het jaar voor de coronapandemie, kreeg de luchthaven in de eerste zes maanden nog 34,5 miljoen mensen over de vloer. Inclusief de passagiersaantallen van Eindhoven en Rotterdam, groeiden de reizigersaantallen van de Schiphol Group van 27,3 miljoen in de eerste helft van 2022 naar 33,2 miljoen in de eerste zes maanden van dit jaar. De omzet in de eerste helft van 2023 is met 28,4 procent op jaarbasis gestegen naar 854 miljoen euro. Het nettoresultaat daalde van 65 miljoen naar 15 miljoen euro. Maar het onderliggende nettoresultaat van Schiphol bedroeg een winst van 44 miljoen euro ten opzichte van een verlies van 29 miljoen een jaar eerder. Outlook Voor heel 2023 verwacht het luchthavenbedrijf dat het totale aantal passagiers op Amsterdam Airport Schiphol tussen de 60 en 64 miljoen zal uitkomen. Het verwachte aantal vluchten voor het gehele jaar ligt tussen de 430.000 en 445.000. Ondanks de aanhoudende inflatiedruk zijn de consumentenuitgaven aan vliegreizen in de eerste helft van 2023 volgens Schiphol veerkrachtig gebleven en werden ze ondersteund door een sterke achtergebleven vraag. De economische onzekerheid blijft echter bestaan, waarschuwde het bedrijf. Bron: ABM Financial News

