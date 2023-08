Licht lagere start AEX voorzien na ommezwaai op donderdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent.

Donderdag kende de AEX nog een opvallend koersverloop. De euforie van een indrukwekkend winstrapport van de Amerikaanse chipmaker Nvidia zwakte af naarmate de dag vorderde, waarbij aandelen terugvielen en de obligatierentes weer wat opliepen.

Na een winst van meer dan een procent bij de opening sloot de AEX uiteindelijk bijna een procent lager op 733,99 punten. Halfgeleideraandelen maakten helemaal een ommezwaai, waarbij ASMI een winst van vijf procent inleverde, om uiteindelijk zelfs meer dan zes procent lager te sluiten.

Op Wall Street sloot Nvidia onveranderd. Het aandeel opende nog bijna zeven procent hoger na cijfers woensdag nabeurs, die aanvankelijk goed werden ontvangen door de analisten.

Onder meer een kritisch rapport van JPMorgan over de hoge voorraden in de halfgeleidersector en een waarschuwing van Nvidia dat strengere Amerikaanse exportbeperkingen een risico zijn voor de verkoop van zijn chips in China, leken bij te dragen aan het kantelen van het sentiment.

Enkele analisten wezen er daarnaast op dat de koers van Nvidia richting de cijferrapportage wel heel scherp was opgelopen, waarbij misschien wel sprake was van ‘front running’, ofwel voorkennis.

Techbeurs Nasdaq sloot donderdagavond krap twee procent lager, terwijl de Dow Jones index ruim een procent prijs gaf.

Ondertussen richten beleggers zich op het symposium van centrale bankiers in Jackson Hole. Dat begon donderdag, maar de belangrijkste toespraken, waaronder die van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, staan voor vandaag gepland.

In Azië doen de beurzen vanochtend eensgezind een stap terug. Donderdag was het sentiment in Azië nog opperbest na de cijfers van Nvidia woensdag nabeurs op Wall Street.

De Nikkei index in Japan is vanochtend de grootste daler met een koersverlies van ongeveer twee procent. Hongkong en Sydney verliezen grofweg een procent. De olie-future noteert daarnaast vanochtend vlak, na een nipt hoger slot in New York donderdagavond op 79,05 dollar per vat.

Naast berichtgeving uit Jackson Hole hebben beleggers vandaag ook aandacht voor de vrijgave van de Duitse conjunctuurindicator Ifo-index, en het consumentenvertrouwen in de VS in augustus.

Bedrijfsnieuws

De omzet van Sif steeg in de eerste helft van 2023 op jaarbasis met 14 procent van 191,3 miljoen euro naar 218,1 miljoen euro. De funderingsspecialist behaalde een aangepaste EBITDA van 21,4 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 21,1 miljoen euro. Sif herhaalde vrijdag de outlook en zei op schema te liggen om de verwachtingen voor de aangepaste EBITDA in 2023 te halen.

Eurocommercial Properties heeft in de eerste helft van 2023 de resultaten zien verbeteren. Voor het boekjaar 2023 gaat Eurocommercial nog altijd uit van een direct resultaat per aandeel van 2,25 tot 2,35 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde donderdag 1,4 procent tot 4.376,31 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent tot 34.099,42 punten en de Nasdaq sloot 1,9 procent lager op 13.463,97 punten.