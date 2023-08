Eurocommercial Properties ziet resultaten verbeteren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties heeft in de eerste helft van 2023 de resultaten zien verbeteren. Dit bleek vrijdagochtend uit de cijfers van het vastgoedbedrijf. In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen de huurinkomsten uit op 113,3 miljoen euro tegen 106,2 miljoen euro een jaar eerder. De vergelijkbare groei noemde Eurocommercial met 8,2 procent "solide", aangejaagd dankzij onder meer een gunstige huurindexering. De vraag onder huurders naar panden van Eurocommercial bleef volgens het vastgoedbedrijf dan ook sterk. Consumenten spendeerden 9,2 procent meer in de winkelcentra van Eurocommercial in vergelijking tot de eerste helft van 2022. Het directe resultaat van het vastgoedfonds steeg van 62,7 miljoen in de eerste helft van 2022 naar 64,5 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar, ofwel naar 1,22 euro per aandeel. Het indirect resultaat kwam over de afgelopen periode uit op een verlies van 31 miljoen euro. Dat was nog een winst van 109,4 miljoen een jaar eerder. Het totale resultaat van Eurocommercial bedroeg zo 33,5 miljoen euro, tegen 172,1 miljoen euro een jaar eerder. Dit was vooral het gevolg van de herprijzing van de bezittingen. Eind juni 2023 bedroeg de leegstand 1,5 procent, net als in juni van vorig jaar. Eurocommercial zal een dividend uitkeren over 2022 van 1,60 euro per aandeel, zoals medio juni al door de aandeelhoudersvergadering werd goedgekeurd. Een interim-dividend van 0,60 euro per aandeel werd reeds uitgekeerd. Outlook Voor het boekjaar 2023 gaat Eurocommercial Properties nog altijd uit van een direct resultaat per aandeel van 2,25 tot 2,35 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.