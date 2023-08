Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,4 procent tot 4.376,30 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent tot 34.099,42 punten en de Nasdaq sloot 1,9 procent lager op 13.463,97 punten.

Wall Street trok zich donderdag in eerste instantie op aan de sterke cijfers van Nvidia. "Het Nvidia-nieuws heeft een stimulerend effect gehad op technologieaandelen.....door te bevestigen dat al het gepraat rond AI niet loos was", zei Swissquote Bank.

Hargreaves Lansdown was het daarmee eens en zei: "De beter dan verwachte resultaten van Nvidia hebben ook elders de stemming verbeterd."

Kort na opening van Wall Street ebde de juichstemming weg. Onder meer een kritisch rapport van JPMorgan over de hoge voorraden in de halfgeleidersector en een waarschuwing van Nvidia dat strengere Amerikaanse exportbeperkingen een risico zijn voor de verkoop van zijn chips in China, leken bij te dragen aan het kantelen van het sentiment.

Verder maakten beleggers zich op voor het symposium van centrale bankiers in Jackson Hole. Dat donderdag is begonnen, maar de belangrijkste toespraken, waaronder die van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, staan voor vrijdag gepland.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS op maandbasis zijn gedaald met 5,2 procent, terwijl de markt rekende op een daling met 4,1 procent.

De Chicago Fed National Activity Index is in juli gestegen van -0,33 naar +0,12.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is vorige week gedaald met 10.000 naar 230.000 aanvragen, waar de markt rekende op 240.000 nieuwe aanvragen.

De euro/dollar noteerde op 1,0806. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0825 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0859 op de borden.

De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 0,2 procent, ofwel 0,16 dollar, hoger op 79,05 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staat vrijdag slechts het consumentenvertrouwen geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Nvidia versloeg afgelopen kwartaal de verwachtingen en de resultaten waren veel hoger dan in het tweede kwartaal van 2022. Bij de datacenter-tak, waar chips voor AI worden gemaakt, verdubbelde de omzet ruimschoots tot 10,3 miljard dollar. Ook de outlook was opnieuw sterk, net als in mei bij de cijfers over het eerste kwartaal. Verder verhoogde Nvidia zijn aandeleninkoopprogramma met 25 miljard dollar. Analisten verhoogden hun koersdoelen na het verschijnen van de cijfers. Ook waren er een aantal adviesverhogingen. Het aandeel steeg circa 0,6 procent.

Cloud computingbedrijf Snowflake presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Het aandeel verloor desondanks circa 4,7 procent.

Ook softwarebedrijf Autodesk wist de marktverwachtingen te verslaan. Het aandeel noteerde circa 2,0 procent hoger.

Aandelen van retailer Guess stegen ongeveer 26,5 procent, nadat de resultaten afgelopen kwartaal beter waren dan verwacht.

AMC Entertainment daalde circa 17,6 procent. Het bedrijf zal donderdag een omgekeerde aandelensplitsing van 10 voor 1 afronden.

Nike daalde circa 0,8 procent. De aandelen daalden woensdag met 2,7 procent, waarmee de reeks verliezen werd verlengd tot 10 sessies.