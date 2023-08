Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag hoger gesloten, ondanks zorgen over de economische vooruitzichten van China.

Eerder op de dag noteerde de olieprijs nog lager.

Na een sterke zomerrally, aangewakkerd door het groeiend vertrouwen in de mondiale economische vooruitzichten en de voorraadbeperkingen van OPEC+, is de olieprijs in augustus weggezakt.

De zwakte hangt samen met zorgen over de economische vooruitzichten van China, versterkt door problemen in de vastgoedsector van het land. Zwakke inkoopmanagersindices van Japan, de eurozone en de VS zorgden volgens analisten voor meer economische onrust.

De fysieke markt blijft ondertussen krap, wat erop wijst dat er nog steeds een sterke vraag is, zei analist Michael Tran van RBC Capital Markets.

De mondiale raffinageproductie is op jaarbasis met ongeveer 2,2 miljoen vaten per dag toegenomen, zei hij, terwijl de voorraden geraffineerde producten in belangrijke regio's, als China, de VS en Europa, moeite hebben om te stijgen, wat erop wijst dat de vraag waarschijnlijk sterker is dan eerder werd verwacht, zei hij.

Aan het aanbodfront meldde persbureau Reuters woensdag dat Amerikaanse functionarissen aan een voorstel werken om de sancties op de export van Venezolaanse-olie te versoepelen, indien het land richting vrije en eerlijke presidentsverkiezingen beweegt.

De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 0,2 procent, ofwel 0,16 dollar, hoger op 79,05 dollar op de New York Mercantile Exchange.