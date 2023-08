Europese beurzen overwegend lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag overwegend lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,4 procent tot 451,57 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,7 procent op 15.621,49 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,4 procent op 7.214,46 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.333,63 punten. Europa en dan met name de Europese halfgeleidersector trok zich donderdag in eerste instantie op aan de sterke resultaten van de Amerikaanse chipproducent Nvidia. Gedurende het verloop van de handelsdag ebde de juichstemming weg. Onder meer een kritisch rapport van JPMorgan over de hoge voorraden in de halfgeleidersector en een waarschuwing van Nvidia dat strengere Amerikaanse exportbeperkingen een risico zijn voor de verkoop van zijn chips in China, lijken bij te dragen aan het kantelen van het sentiment. Daarnaast richtte de markt zijn vizier op Jackson Hole, waar het jaarlijkse Fed-symposium officieel van start is gegaan. Vrijdag spreekt Fed-voorzitter Jerome Powell. Beleggers hebben de hoop dat Powell inzicht zal bieden in de richting van het toekomstig monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank. "Zwakke Amerikaanse macrocijfers wegen zwaar in het voordeel van het argument voor de Fed om de rente niet te verhogen", zei SPI Asset Management. Op macro-economisch vlak stonden donderdag in Europa nauwelijks publicaties geagendeerd. Het ondernemersvertrouwen in Frankrijk is in augustus licht gedaald. De euro/dollar noteerde op 1,0831. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0861 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0859 op de borden. Olie noteerde donderdag 0,4 procent lager. Bedrijfsnieuws Autofabrikant Daimler verloor 0,7 procent, Volkswagen daalde 1,3 procent en Renault noteerde 2,1 procent lager. BMW daalde 1,8 procent. Geholpen door het optimisme rond Nvidia noteerden de halfgeleiders in eerste instantie hoger. Gedurende de tweede helft van de handelsdag zag de sector de winsten echter vervliegen. ASMI daalde 6,3 procent, Besi verloor 3,1 procent, terwijl ASML 3,5 procent lager eindigde. STMicroelectronics verloor 2,5 procent en Infineon werd 2,3 procent goedkoper. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent lager op 4.412,55 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,1 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.