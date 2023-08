Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel InPost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft donderdag het koersdoel voor InPost verhoogd van 11,50 euro naar 13,00 met handhaving van het koopadvies. Analist David Kerstens verwacht dat de resultaten over de eerste helft van het jaar een dubbelcijferige groei van de pakketvolumes zullen laten zien, waarmee de pakketbezorger beter zou presteren dan de markt. Deze volumegroei in combinatie met prijsverhogingen zal volgens de bank de winstgevendheid van InPost ook goed hebben gedaan. Daarnaast merkte de analist op dat de samenwerking met Menzies de expansie in het Verenigd Koninkrijk heeft versneld en voor hogere volumes zorgt. Ook is Kerstens te spreken over de winstgevendheid bij Mondial Relay. Jefferies verhoogde zijn winsttaxaties met 5 procent. Op 6 september publiceert de pakketbezorger met een notering aan het Damrak de halfjaarcijfers. Het aandeel InPost noteerde donderdag 1,5 procent hoger op 10,46 euro. Bron: ABM Financial News

