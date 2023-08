Beursblik: productie Sif vermoedelijk gestegen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft in het tweede kwartaal meer geproduceerd dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Dit bleek uit een korte preview van ING voor de resultaten van de funderingsspecialist die vrijdag voorbeurs naar buiten worden gebracht. ING verwacht een productie van 57 kiloton in het tweede kwartaal, terwijl Sif in het eerste kwartaal 49 kiloton produceerde. Voor de EBITDA gaat de bank uit van 11,0 miljoen euro. In het eerste kwartaal lag deze post op 10,8 miljoen euro. Sif gaat voor dit jaar zelf uit van een aangepaste EBITDA vergelijkbaar met die in 2022 van 41,8 miljoen euro. Het orderboek van Sif voor 2023 was eind maart voor 170 kiloton gevuld. Voor 2024 staat er 161 kiloton in de boeken en voor 2025 en 2026 in totaal 158 kiloton. Voor 2024 wordt nog over 45 kiloton exclusief onderhandeld, en voor 2025 en 2026 over 185 kiloton. Het belangrijkste voor de toekomst is de nieuwe faciliteit die Sif in Rotterdam bouwt. De grote vraag is hoe winstgevend deze productielocatie wordt. ING heeft het advies voor het aandeel Sif op Houden staan met een koersdoel van 12,00 euro. Bron: ABM Financial News

