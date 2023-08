Groen licht voor overname Simcorp door Deutsche Boerse Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft de geplande overname van het Deense SimCorp door Deutsche Boerse goedgekeurd. Dat maakt de mededingingstak van het Europese bestuursorgaan donderdagmiddag bekend. SimCorp levert software voor het beheren van beleggingen en data en communicatiediensten voor banken, vermogensbeheerders, verzekeraars en pensioenbeheerders. Brussel concludeerde dat de overname geen zorgen over mededinging oproept, omdat de overlap tussen de activiteiten van de twee bedrijven binnen Europa zeer beperkt is. Eind april maakte het Duitse beursbedrijf de interesse in Simcorp bekend. Toen werd er een bod van 3,9 miljard euro uitgebracht. Bron: ABM Financial News

