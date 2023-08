Beursblik: nieuwe order voor SBM in de pijplijn Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft een nieuwe order van Exxon voor FPSO Whiptail bijna binnen. Dit verwacht ING, zo blijkt donderdag uit een rapport van analist Quirijn Mulder. ING verwacht dat de order in het eerste kwartaal van volgend jaar binnen kan vallen, na de definitieve beslissing van Exxon om de investering te doen. Toch zou het Mulder niet verbazen als de order nog wat eerder valt. De FPSO Whiptail is vermoedelijk de grootste en duurste FPSO ooit gebouwd, denkt Mulder. Volgens de bank ligt de waarde van een dergelijk FPSO tussen de 1,50 en 2,00 dollar per aandeel SBM Offshore. Het hele tijdpad in ogenschouw genomen kan de FPSO volgens ING in 2030 richting Exxon varen. ING stelde verheugd te zijn over deze order, aangezien SBM in 2023 nog geen aanbesteding won. ING heeft een koopadvies voor SBM met een koersdoel van 17,50 euro. Het aandeel noteert donderdagmiddag op 13,17 euro, een plus van 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

