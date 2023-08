Futures voorspellen groene opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een groene opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteren rond lunchtijd tot 0,5 procent hoger. De Dow Jones index moet het doen met een bescheiden verlies. De Nasdaq lijkt op weg naar een openingswinst van meer dan een procent, gesteund door Nvidia, dat in de Amerikaanse voorbeurshandel 7,5 procent stijgt na het openen van de boeken woensdag nabeurs. "Het nieuws over Nvidia geeft technologieaandelen een boost en bevestigt dat de AI-hype meer is dan een hype," zei Swissquote Bank. "Nvidia dat de prognoses heeft verpletterd, zorgt ook elders voor een positieve stemming", voegde Hargreaves Lansdown toe. Verder maken beleggers zich op voor het symposium van centrale bankiers in Jackson Hole. Dat begint donderdag, maar de belangrijkste toespraken, waaronder die van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, staan voor vrijdag gepland. Op macro-economisch vlak staan donderdagmiddag de orders voor duurzame goederen gepland, net als de Chicago Fed index, beide voor de maand juli. Verder kunnen de wekelijkse steunaanvragen op aandacht rekenen. De euro/dollar noteerde donderdagmiddag licht lager op 1,0854. WTI-olie werd een half procent duurder dan woensdag en kostte iets meer dan 79 dollar per vat. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde aan het begin van de week nog ruim boven de 4,30 procent maar is inmiddels teruggezakt tot 4,21 procent. Bedrijfsnieuws Nvidia versloeg afgelopen kwartaal de verwachtingen en de resultaten waren veel hoger dan in het tweede kwartaal van 2022. Bij de datacenter-tak, waar chips voor AI worden gemaakt, verdubbelde de omzet ruimschoots tot 10,3 miljard dollar. Ook de outlook was opnieuw sterk, net als in mei bij de cijfers over het eerste kwartaal. Verder verhoogde Nvidia zijn aandeleninkoopprogramma met 25 miljard dollar. Analisten verhoogden hun koersdoelen na het verschijnen van de cijfers. Ook waren er een aantal adviesverhogingen. Cloud computingbedrijf Snowflake presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Het aandeel lijkt donderdag ruim 4 procent hoger te gaan openen. Ook softwarebedrijf Autodesk wist de marktverwachtingen te verslaan. In de voorbeurshandel stijgt het aandeel ruim 6 procent. Aandelen van retailer Guess stegen voorbeurs 19 procent, nadat de resultaten afgelopen kwartaal beter waren dan verwacht. Slotstanden De S&P500 index eindigde woensdag 1,1 procent hoger op 4.436,01 punten, de Dow Jones index steeg 0,5 procent tot 34.472,98 punten en de technologie-index Nasdaq steeg 1,6 procent naar 13.721,03 punten. Bron: ABM Financial News

