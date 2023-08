Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger, in afwachting van uitspraken op de conferentie van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. De brede STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 0,2 procent op 455,50 punten. De Duitse DAX steeg 0,1 procent naar 15.746,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,4 procent op 7.274,73 punten. De Britse FTSE steeg 0,4 procent naar 7.345,18 punten. De halfgeleideraandelen profiteerden van de sterke resultaten van Nvidia woensdag nabeurs op Wall Street. Beleggers lieten het aandeel nabeurs met ruim 8 procent stijgen en investment manager Friso Rengers van ING sprak van "blow out" winstcijfers. De blik vooruit is nu gericht op Jackson Hole, waar centrale bankiers vanaf vandaag bijeenkomen. Hoewel het evenement in Jackson Hole soms het risico loopt overdreven academisch te zijn, zal het dit jaar waarschijnlijk belangrijk zijn voor de markten, denken valutaspecialisten van Monex Europe. "Het is een gelegenheid om meer informatie te verzamelen over hoe dicht centrale banken, en de Fed in het bijzonder, bij het einde van de verkrapping zijn." Het gaat vanmiddag in de VS om de wekelijkse steunvragen, de orders voor duurzame goederen over juli en de activiteitenindex van de Fed van Chicago over dezelfde maand. Voor de steunaanvragen wordt het aantal op 240.000 geraamd, tegen 239.000 een week eerder. Olie noteerde donderdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 79,05 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 83,38 dollar werd betaald, een stijging van 0,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0850. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0858 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0860 op de borden.



Bedrijfsnieuws Ten opzichte van het beeld van een etmaal eerder tekenden zich niet al te veel verschillen af: zowel in Parijs als Frankfurt een duidelijke minderheid voor de minnen en nu geen enkele uitschieter bij de plussen. Autofabrikant Daimler, Volkswagen en Renault en BMW behoorden tot de verliezers op de Europese beurzen. In de financiele sector verloren Commerzbank, Unicaja en Nordea Bank terrein. Geholpen door het optimisme rond Nvidia zag halfgeleiderbedrijf ASMI de koers met 2,5 procent oplopen in Amsterdam en werd ook Besi ruim 2 procent meer waard. De koers van ASML steeg 1,1 procent. Ook STMicroelectronics noteerde hoger in Parijs. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,6 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

