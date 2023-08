AEX in het groen, chipaandelen liften mee met Nvidia Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde donderdag richting het einde van de ochtendhandel hoger, nadat Nvidia woensdagavond de hoge verwachtingen inloste. De AEX index steeg 0,5 procent tot 744,76 punten, terwijl de AMX een winst van 0,2 procent liet optekenen. De halfgeleideraandelen profiteerden van de sterke resultaten van Nvidia woensdag nabeurs op Wall Street. Beleggers lieten het aandeel nabeurs met ruim 8 procent stijgen en investment manager Friso Rengers van ING sprak van "blow out" winstcijfers. De blik vooruit is nu gericht op Jackson Hole, waar centrale bankiers vanaf vandaag bijeenkomen. Hoewel het evenement in Jackson Hole soms het risico loopt overdreven academisch te zijn, zal het dit jaar waarschijnlijk belangrijk zijn voor de markten, denken valutaspecialisten van Monex Europe. "Het is een gelegenheid om meer informatie te verzamelen over hoe dicht centrale banken, en de Fed in het bijzonder, bij het einde van de verkrapping zijn." Economisch nieuws was dun gezaaid. Het Franse ondernemersvertrouwen daalde in augustus licht.



Woensdag wezen zwakke inkoopmanagersindexen op een recessie in Europa, maar Fred van Deijck van Bustelberg Vermogensbeheer wees erop, dat die cijfers subjectief zijn, net als die over het consumentenvertrouwen. De "harde" economische cijfers zijn doorgaans minder somber volgens hem. De olieprijs steeg licht. Een oktoberfuture West Texas Intermediate steeg 0,2 procent tot 79,05 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0863. Op woensdagavond stond er een stand van 1,0860 op de borden. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerden 22 procent van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door de 'chippers' ASMI en Besi met winsten van circa 2,5 procent. De halfgeleidersector profiteert van de overtuigende cijfers van Nvidia woensdag nabeurs op Wall Street. Adyen, Randstad en ArcelorMittal waren de enige dalers. Het aandeel Adyen leverde zelfs meer dan 2 procent in. In de AMX wonn WDP 1,9 procent en sectorgenoot CTP 1,4 procent. Het aandeel Van Lanschot Kempen ging met 6 procent onderuit na halfjaarcijfers. Het aandeel ging aanvankelijk zelfs meer dan 13 procent lager. Volgens ING was de winst lager dan verwacht, maar waren de resultaten toch solide op de punten waar het telde. In de AScX won CM.com 2,6 procent. BAM daalde 1,3 procent. Majorel boekte 8 procent meer omzet, maar zag de marge dalen. Het callcenterbedrijf wordt mogelijk overgenomen door Teleperformance. Het aandeel maakte een pas op de plaats. Galapagos werd door Citigroup van de kooplijst gehaald. Het koersdoel ging van 51,00 naar 41,00 euro en het aandeel daalde 2,6 procent. Het lokaal genoteerde Royal Delft meldde meer omzetgroei, maar ook minder winst, door het wegvallen van coronasubsidies en hogere verkoopkosten. Het aandeel noteerde onveranderd. Envipco heeft in het tweede kwartaal iets meer omzet geboekt dan over dezelfde periode een jaar eerder, maar blijft verlieslatend. Envipco wordt 0,8 procent goedkoper. Bron: ABM Financial News

