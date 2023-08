Valuta: Jackson Hole in focus Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond 1,0860 nadat woensdag de Amerikaanse inkoopmanagersindices over augustus in de voorlopige versie onder de verwachtingen uitkwamen. "Dat voedde de verwachting dat de Fed minder geneigd is de rente in september nog een keer te verhogen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Ondertussen verschuift de aandacht nu geheel naar Jackson Hole voor de bijeenkomst van centrale bankiers. Morgen staan Fed-voorzitter Jerome Powell en ECB-voorzitter Christine Lagarde op de agenda voor een spreekbeurt. Met het oog op de rentebesluiten in september zal daar scherp op worden gelet", verwacht Van der Meer. Het gaat vanmiddag in de VS om de wekelijkse steunvragen, de orders voor duurzame goederen over juli en de activiteitenindex van de Fed van Chicago over dezelfde maand. Voor de steunaanvragen wordt het aantal op 240.000 geraamd, tegen 239.000 een week eerder. De euro noteerde donderdag onveranderd op 1,0862 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8555 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,2698. dollar. Bron: ABM Financial News

