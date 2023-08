Meer omzet voor Majorel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Majorel heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de omzet sterk zien stijgen en de outlook voor 2023 gehandhaafd. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van het callcenterbedrijf dat dit voorjaar een overnamebod van Teleperformance ontving. Over de verslagperiode steeg de nettogroepsomzet op jaarbasis met 8 procent tot 1,058 miljard euro. Op vergelijkbare basis steeg de netto-omzet met 10 procent. In Global English, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië, liep de omzet met 6 procent op. In de belangrijkste regio, Europa, Afrika en Zuid-Amerika, steeg de omzet met 9 procent tot 764 miljoen euro. De operationele EBITDA steeg een stuk minder, met slechts 2 miljoen naar 177 miljoen euro. De marge daalde dan ook van 17,9 naar 16,7 procent. De winst daalde van 102 naar 80 miljoen euro of van 1,01 naar 0,80 euro per aandeel. De vrije kasstroom steeg van 36 naar 92 miljoen euro met een nettokaspositie van 154 miljoen euro aan het einde van het tweede kwartaal van dit jaar. Een jaar eerder zat er halverwege het jaar 105 miljoen euro in kas. Outlook De outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. Majorel mikt daarmee onverminderd op een netto-omzet van 2,15 tot 2,25 miljard euro. Exclusief corona-gerelateerde activiteiten in 2022, zou dat een groei betekenen van 6 tot 11 procent. Daar voegde de onderneming dan nog wel aan toe dat het niet verwacht in de bovenste helft van deze bandbreedte uit te komen, gezien de hoge volatiliteit, ook in de valutamarkt. De operationele EBITDA-marge moet dit jaar uitkomen tussen de 16,5 en 17,0 procent. Eind april ontving Majorel een overnamebod van het Franse Teleperformance van 30,00 euro per aandeel. De nieuwe combinatie zou een omzet van 12 miljard dollar per jaar realiseren, aldus Teleperformance. Bron: ABM Financial News

