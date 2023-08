Deutsche Bank verlaagt koersdoel Alfen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Alfen verlaagd van 90,00 naar 70,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de bank. Deutsche Bank reageerde in het rapport op de volgens de analisten tegenvallende cijfers van Alfen in het tweede kwartaal. De analisten verwachten nog twee redelijk zwakke kwartalen, omdat klanten in het segment energieopslag hun voorraden zullen blijven verlagen. In de loop van het vierde kwartaal zal de voorraadafbouw volgens de analisten afgelopen zijn, waardoor het koopadvies intact blijft. Vanaf 2024 verwacht Deutsche Bank een betere balans tussen de verschillende segmenten en een aantrekkende winstgevendheid. Het aandeel Alfen koerste woensdag na cijfers 10,5 procent lager op 51,20 euro. Bron: ABM Financial News

