Sterke instroom bij Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft in het eerste halfjaar miljarden aan beheerd vermogen zien instromen en zag ook de nettowinst stijgen, maar de inkomsten stegen minder dan verwacht. Dat bleek donderdag uit de halfjaarcijfers van de bank uit Den Bosch. "Tegen een volatiele economische en geopolitieke achtergrond ben ik zeer tevreden over de netto-instroom van 3,2 miljard euro", zei bestuursvoorzitter Maarten Edixhoven voorbeurs in een toelichting op de cijfers. Van Lanschot stelt een dividend voor van 2,00 euro per aandeel, gezien de sterke kapitaalpositie. De nettowinst steeg met 8 procent tot 51,8 miljoen euro, van 48,2 miljoen euro in de eerste helft van 2022. De onderliggende winst per aandeel daalde daarentegen met 11 procent, van 1,40 naar 1,24 euro. De operationele inkomsten stegen van 293 miljoen naar 316 miljoen euro. Dit was fors minder dan de 338 miljoen euro waar analisten op rekenden. De tegenvaller zit in het resultaat uit financiële transacties van 10 miljoen euro negatief, waar vorig jaar een plus van 15,8 miljoen euro stond. Van Lanschot Kempen moet een hogere rente betalen op zijn medium-term notes, obligaties die de bank nodig heeft voor zijn financiering. Deze worden niet bij het reguliere renteresultaat vermeld. De overige rente-inkomsten stegen sterker dan verwacht, met 67 procent tot 116,2 miljoen euro, door de renteverhogingen van de ECB. Hier rekenden analisten vooraf op 112 miljoen euro. De effectenprovisies stegen met 6 procent tot 186,5 miljoen euro, terwijl de overige provisies fors daalden van 24,6 miljoen naar 17,2 miljoen euro. Per saldo namen de provisie-inkomsten toe met 1 procent. Het beheerd vermogen steeg van 107,8 miljard euro vorig jaar naar 115,2 miljard euro. Er stroomde 2,2 miljard euro in van particuliere klanten en 1,0 miljard van zakelijke en institutionele klanten. Het koersresultaat was 4,1 miljard euro positief. Het spaargeld van klanten daalde iets van 12,7 miljard naar 11,2 miljard, omdat spaargeld werd omgezet in beleggingen, "aangemoedigd door het positieve beursklimaat en de stijgende rentes op de kapitaalmarkten”, aldus Van Lanschot. De bedrijfslasten stegen aanzienlijk, van 216 miljoen naar 235 miljoen, vooral door een toename van het personeel, van 1.713 voltijdmedewerkers een jaar eerder naar 1.844 halverwege dit jaar. Er werden onder andere extern ingehuurde medewerkers omgezet naar intern en nieuw personeel geworven om te kunnen groeien. Ook stegen de salarissen met 4,4 procent begin dit jaar. Kapitaal en dividend De CET1-kapitaalratio steeg in de eerste helft van het jaar verder naar 21,6 procent. Dat was 20,6 procent. "Onze sterke kapitaalpositie stelt ons in staat om aan onze aandeelhouders een voorstel te doen voor een kapitaalteruggave van 2,00 euro per aandeel. Als dit voorstel wordt aangenomen, wordt ongeveer 86 miljoen euro uitgekeerd aan onze aandeelhouders. Eerdere kapitaalteruggaves bedroegen 1,00 euro per aandeel in 2017 en 1,50 euro per aandeel in 2018, 2019 en 2022." Bron: ABM Financial News

