AEX hoger van start na cijfers Nvidia

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start, na een groen slot op Wall Street woensdagavond, en sterke cijfers van chipproducent Nvidia.

Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,7 procent.

Woensdag sloot de AEX met 0,3 procent licht hoger op een slotstand van 740,73 punten. De index is deze week voorzichtig opwaarts gericht na flinke dalingen in de afgelopen weken, ingegeven door de oplopende rentes en economische zorgen over China.

Wall Street schudde woensdag echter zorgen van zich af en technologieaandelen namen de S&P 500 en de Nasdaq op sleeptouw, met winsten van respectievelijk 1,1 procent en 1,6 procent, terwijl beleggers vooral gefocust waren op de cijfers van Nvidia die nabeurs werden gepubliceerd. In de reguliere handel sloot het aandeel Nvidia ruim 3 procent hoger.

De chipproducent is dit jaar de ster van de Amerikaanse beurs met een stijging van meer dan 220 procent, en het concern sloot zich daardoor aan bij het zeer exclusieve clubje van [Amerikaanse] bedrijven met een beurswaarde van meer dan 1 biljoen dollar. Het bedrijf is volgens beleggers uniek gepositioneerd om te profiteren van de razendsnelle ontwikkelingen rond AI, ofwel kunstmatige intelligentie, waar de meest geavanceerde chips voor nodig zijn.

Nvidia heeft volgens veel analisten een monopoliepositie in de productie van de voor AI benodigde grafische chips, net als ASML met zijn EUV-machines, en topman Jensen Huang kondigde eerder deze maand bovendien al weer de productie van nieuwe, nog meer geavanceerde chips aan.

Nvidia rapporteerde over het afgelopen kwartaal een verdubbeling van de omzet op jaarbasis naar 13,5 miljard dollar, waar analisten gemiddeld rekenden op 11,2 miljard dollar, terwijl de nettowinst bijna vertienvoudigde naar 6,2 miljard dollar, ofwel 2,70 dollar winst per aandeel. Analisten rekenden op slechts 2,08 dollar winst per aandeel.

Nvidia kondigde bovendien een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 25 miljard dollar. In de elektronische handel nabeurs zat het aandeel met 6,6 procent in de lift op de hoogste stand ooit. Amerikaanse Nasdaq-futures kleuren vanochtend donkergroen.

In Azië laten beleggers zich vanochtend inspireren door het Amerikaanse tech-enthousiasme met als absolute koploper de Hang Seng index in Hongkong, met een winst van meer dan twee procent. De olie-future noteert daarnaast vlak, na een daling van krap een procent naar 78,89 dollar per vat woensdagavond in New York.

De aandacht zal vandaag onder meer uitgaan naar de start van de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole, naast de vrijgave van de Chicago Fed-index en de orders voor duurzame goederen in de VS in juli.

Bedrijfsnieuws

Jefferies verlaagde het koersdoel voor het aandeel Alfen naar aanleiding van de cijferrapportage van 55,00 naar 50,00 euro met handhaving van het Houden advies.

De fabrikant van statiegeldmachines Envipco boekte in het tweede kwartaal iets meer omzet dan over dezelfde periode een jaar eerder, maar blijft verlieslatend.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 index eindigde woensdag 1,1 procent hoger op 4.436,01 punten, de Dow Jones index steeg 0,5 procent tot 34.472,98 punten en de technologie-index Nasdaq steeg 1,6 procent naar 13.721,03 punten.