Envipco blijft verlieslatend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft in het tweede kwartaal iets meer omzet geboekt dan over dezelfde periode een jaar eerder, maar blijft verlieslatend. Dat maakte de fabrikant van statiegeldmachines donderdag voorbeurs bekend. De omzet steeg van 15,9 miljoen euro naar 16,5 miljoen euro afgelopen kwartaal. Het bedrijf boekte een nettoverlies van 1,8 miljoen euro, tegen een verlies van 0,6 miljoen euro vorig jaar in het tweede kwartaal. De operationele kosten stegen dan ook van 5,9 miljoen naar 7,2 miljoen euro. De brutomarge steeg van 33,4 procent in het tweede kwartaal van 2022 naar 34,5 procent afgelopen kwartaal. Dat was ook beter dan de 33,9 procent over de eerste drie maanden van dit jaar. Het werkkapitaal nam in de eerste jaarhelft met 9,7 miljoen euro toe in verband met leveringen in de tweede helft van dit jaar waarvoor voorraden werden opgebouwd. Outlook Envipco verwacht een sterke omzetstijging in de tweede helft van dit jaar en een sterke financiële prestatie. Voor de middellange termijn blijft de doelstelling dat de omzet in de periode tot en met 2025 met een factor 4 tot 6 stijgt ten opzichte van het peil van 2021. Verder moet het marktaandeel in nieuwe markten dan hoger dan 30 procent liggen en de brutomarge op 40 procent uitkomen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.