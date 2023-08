Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een groene opening tegemoet, nadat de cijfers van Nvidia woensdagavond beter waren dan verwacht en in afwachting van de start van Jackson Hole.

IG voorziet een openingswinst van 73 punten voor de Duitse DAX en een plus van 39 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 32 punten hoger te openen.

De Europese beurzen sloten woensdag hoger. Beleggers legden tegenvallende economische data uit de eurozone naast zich neer en wachten nu op de resultaten van Nvidia die in de VS nabeurs worden gepubliceerd.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,4 procent hoger op 453,71 punten. De Duitse DAX steeg 0,2 procent tot 15.728,41 punten. De Franse CAC 40 klom 0,1 procent tot 7.246,62 punten en de Britse FTSE 100 steeg 0,7 procent tot 7.320,53 punten.

Op macro-economisch vlak was de agenda in Europa vooral gevuld met de inkoopmanagersdata en het consumentenvertrouwen, die niet meevielen.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in augustus uit op 48,3 tegen 50,9 in juli. Dat is de laagste stand in 30 maanden. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 42,7 in juli naar 43,7 in augustus en wijst daarmee nog steeds op flinke krimp. De samengestelde index daalde zo van 48,6 naar 47,0, het laagste niveau in 33 maanden. De prognose hield rekening met een index van 48,8.

Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank wees erop dat de dienstensector in de eurozone nu ook "tekenen van verzwakking" laat zien. En vooral de Duitse dienstensector in augustus is hier debet aan. "Dit voedt de discussie of Duitsland de zieke man van Europa is", aldus De la Rubia.

Ook is het consumentenvertrouwen in de eurozone in augustus verder verslechterd. De index die het vertrouwen weergeeft, verslechterde van -15,1 tot -16,0. Er werd vooraf door economen gerekend op een verbetering tot -14,5.

Vanavond verschuift de aandacht naar de cijfers van Nvidia. "De markt is nu vol spanning aan het uitkijken naar de cijfers van Nvidia die wel heel de moeite moeten zijn om de waardering te kunnen verantwoorden", zei Stefaan Casteleyn, vermogensbeheerder bij 1Vermogensbeheer tegen ABM Financial News. "De cijfers zullen wel goed zijn, maar of ze goed genoeg zijn om de huidige waarderingen te verantwoorden, dat is de vraag", aldus de fondsbeheerder.

"Gaat het aandeel fors hoger, dan kan Nvidia de chipaandelen mee naar boven sleuren, wat de beurzen een positieve dynamiek kan geven", voorziet Casteleyn.

De Amerikaanse olievoorraden zijn afgelopen week met 6 miljoen vaten gedaald tot 433,5 miljoen vaten. Olie werd ruim een half procent goedkoper op 79,31 dollar voor een vat WTI-olie in oktober.

De euro/dollar handelde op 1,0851 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 10 basispunten naar 4,225 procent.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam werd de lijst aangevoerd door ASMI en Adyen. Adyen steeg met 1,7 procent, na het koersverlies van tientallen procenten in de afgelopen dagen. UBS halveerde vandaag nog wel het koersdoel. Halfgeleiderbedrijf ASMI won 2,4 procent.

In Brussel gingen de vastgoedaandelen aan kop. Aedifica won 2,9 procent, WDP 2,7 procent en Cofinimmo 2,5 procent.

In Frankfurt wisten Vonovia en Symrise respectievelijk 2,3 en 1,7 procent bij te schrijven. Adidas moest ruim 3 procent terrein prijsgeven, na de koersval voor Foot Locker. De Amerikaanse sportwinkelketen verlaagde de outlook voor dit jaar en schortte het dividend op.

In Frankrijk steeg Teleperformance met 2,7 procent en verloor Total Energies 1,7 procent.

Ook Wall Street gaat donderdag in heet groen van start, nadat de Amerikaanse beurzen woensdag al hoger zijn gesloten, mede geholpen door de lagere rentes.

Technologieaandelen namen de S&P 500 en de Nasdaq woensdag op sleeptouw, terwijl beleggers vooral gefocust waren op de cijfers van Nvidia die nabeurs werden gepubliceerd. In de reguliere handel sloot het aandeel Nvidia ruim 3 procent hoger, en na de cijfers kwam hier nog eens bijna 7 procent bovenop.

Op macro-economisch gebied was er tegenvallend nieuws. De groei in de dienstensector in de Verenigde Staten is in augustus vertraagd, terwijl de industrie harder kromp.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 52,3, tot 51,0, de laagste stand in 6 maanden. De inkoopmanagersindex voor de industrie verslechterde van 49,0 naar 47,0, de laagste stand in 2 maanden. De samengestelde inkoopmanagersindex daalde zo van 52,0 in juli naar 50,4 in augustus, het laagste niveau in 6 maanden. "Dit roept vragen op over de kracht van de Amerikaanse economie", zei econoom Chris Williamson van S&P Global in een reactie op de cijfers.

Er werden wel meer nieuwe woningen verkocht in juli. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen steeg met 4,4 procent op maandbasis tot 714.000 stuks. De verwachting van economen voor juli lag op een stijging van 1 procent tot 704.000 verkochte nieuwe woningen.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 14 basispunten naar 4,19 procent, in aanloop naar de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell eind deze week. Hij zal vrijdag spreken tijdens het symposium in Jackson Hole. Beleggers zullen nauwlettend uitkijken naar aanwijzingen over het traject van de economie en de implicaties ervan voor het monetair beleid.

De euro/dollar handelde op 1,0860 en de olieprijs is woensdag voor de derde dag op rij lager gesloten. Dit nadat cijfers over de toegenomen voorraden voor benzine, stookolie en diesel, de daling in ruwe olievoorraden overtroffen. De oktober future voor een vat West Texas Intermediate olie sloot 0,9 procent lager op 78,89 dollar.

Bedrijfsnieuws

Nvidia heeft woensdag de verwachtingen voor het tweede kwartaal opnieuw overtroffen. De Amerikaanse fabrikant van grafische chips meldde een aangepaste winst per aandeel van 2,70 dollar op een omzet van 13,51 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. De nettowinst bedroeg 6,19 miljard dollar. Analisten rekenden vooraf op 2,08 dollar winst per aandeel en 11,19 miljard dollar aan omzet. Een jaar eerder was de omzet 6,70 miljard dollar en de winst 0,51 dollar per aandeel. De chipfabrikant rekent in het lopende derde kwartaal op een omzet van 16 miljard dollar, plus of min 2 procent.

Nvidia zal voor nog eens 25,0 miljard dollar aan eigen aandelen gaan inkopen. Ook wordt er een kwartaaldividend van 0,04 dollar per aandeel uitgekeerd.

Peloton daalde maar liefst met 22,6 procent, nadat de maker van fitnessapparaten een tegenvallende omzetverwachting afgaf en hoge kosten voor een eerdere terugroepactie bekendmaakte. Het nettoverlies van 0,68 dollar per aandeel was groter dan het verwachte verlies van 0,40 dollar volgens een consensusverwachting van FactSet. In het lopende kwartaal voorziet Peloton een omzet van 580 miljoen tot 600 miljoen dollar. Dat is flink minder dan de analistenverwachting van 647 miljoen dollar.

Ook het aandeel Foot Locker ging stevig onderuit. Het bedrijf verlaagde zijn outlook en schortte het dividend op. Het aandeel daalde bijna 30 procent.

Bij Nike ging het ook al niet beter en het aandeel verloor voor de tiende dag op rij en moest vandaag 2,7 procent prijsgeven.

Tesla wist 1,6 procent bij te schrijven, ondanks een artikel van Business Insider dat op basis van interne documenten meldt dat Tesla de productie in Duitsland terugschroeft.

Toll Brothers presenteerde kwartaalcijfers die een meevallende omzet lieten zien. Er werden 5 procent meer huizen opgeleverd. Het aandeel kon 3,9 procent bijschrijven.

Urban Outfitters meldde een omzetgroei van 7,5 procent, wat beter was dan voorzien. Het aandeel steeg iets meer dan 3 procent.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag in het groen.

