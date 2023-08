Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten, mede geholpen door de lagere rentes.

De S&P500 index eindigde 1,1 procent hoger op 4.436,01 punten, de Dow Jones index steeg 0,5 procent tot 34.472,98 punten en de technologie-index Nasdaq steeg 1,6 procent naar 13.721,03 punten.

Technologieaandelen namen de S&P 500 en de Nasdaq woensdag op sleeptouw, terwijl beleggers vooral gefocust waren op de cijfers van Nvidia die nabeurs werden gepubliceerd. In de reguliere handel sloot het aandeel Nvidia ruim 3 procent hoger.

Op macro-economisch gebied was er tegenvallend nieuws. De groei in de dienstensector in de Verenigde Staten is in augustus vertraagd, terwijl de industrie harder kromp.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 52,3, tot 51,0, de laagste stand in 6 maanden. De inkoopmanagersindex voor de industrie verslechterde van 49,0 naar 47,0, de laagste stand in 2 maanden. De samengestelde inkoopmanagersindex daalde zo van 52,0 in juli naar 50,4 in augustus, het laagste niveau in 6 maanden. "Dit roept vragen op over de kracht van de Amerikaanse economie", zei econoom Chris Williamson van S&P Global in een reactie op de cijfers.

Er werden wel meer nieuwe woningen verkocht in juli. Het aantal verkochte nieuwe eengezinswoningen steeg met 4,4 procent op maandbasis tot 714.000 stuks. De verwachting van economen voor juli lag op een stijging van 1 procent tot 704.000 verkochte nieuwe woningen.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde met 14 basispunten naar 4,19 procent, in aanloop naar de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell eind deze week. Hij zal vrijdag spreken tijdens het symposium in Jackson Hole. Beleggers zullen nauwlettend uitkijken naar aanwijzingen over het traject van de economie en de implicaties ervan voor het monetair beleid.

De euro/dollar handelde op 1,0860 en de olieprijs is woensdag voor de derde dag op rij lager gesloten. Dit nadat cijfers over de toegenomen voorraden voor benzine, stookolie en diesel, de daling in ruwe olievoorraden overtroffen. De oktober future voor een vat West Texas Intermediate olie sloot 0,9 procent lager op 78,89 dollar.

Bedrijfsnieuws

Peloton daalde maar liefst met 22,6 procent, nadat de maker van fitnessapparaten een tegenvallende omzetverwachting afgaf en hoge kosten voor een eerdere terugroepactie bekendmaakte. Het nettoverlies van 0,68 dollar per aandeel was groter dan het verwachte verlies van 0,40 dollar volgens een consensusverwachting van FactSet. In het lopende kwartaal voorziet Peloton een omzet van 580 miljoen tot 600 miljoen dollar. Dat is flink minder dan de analistenverwachting van 647 miljoen dollar.

Ook het aandeel Foot Locker ging stevig onderuit. Het bedrijf verlaagde zijn outlook en schortte het dividend op. Het aandeel daalde bijna 30 procent.

Bij Nike ging het ook al niet beter en het aandeel verloor voor de tiende dag op rij en moest vandaag 2,7 procent prijsgeven.

Tesla wist 1,6 procent bij te schrijven, ondanks een artikel van Business Insider dat op basis van interne documenten meldt dat Tesla de productie in Duitsland terugschroeft.

Toll Brothers presenteerde kwartaalcijfers die een meevallende omzet lieten zien. Er werden 5 procent meer huizen opgeleverd. Het aandeel kon 3,9 procent bijschrijven.

Urban Outfitters meldde een omzetgroei van 7,5 procent, wat beter was dan voorzien. Het aandeel steeg iets meer dan 3 procent.